Netradičným spôsobom chce získať peniaze na boj s vážnym ochorením pre svojho kolegu! Dopravný policajt Ján Biroš zo Stropkova využíva svoju remeselnú zručnosť na to, aby pomohol mužovi, ktorého život sa pred šiestimi rokmi obrátil naruby.

Život zasadil tvrdú ranu bývalému príslušníkovi justičnej a väzenskej stráže Jaroslavovi Mikitkovi (48) zo Svidníka, otcovi troch detí. Pred 6 rokmi mu ráno cestou do práce prišlo nevoľno. Postihla ho náhla mozgová cievna príhoda, ochrnul, nedokázal rozprávať, hýbať sa, opuchol mu mozog. Bol v takom zlom stave, že lekári jeho príbuzných pripravovali na najhoršie.

No vo svidníckej nemocnici sa lekárom podaril zázrak a po šiestich dňoch, keď sa prebral, ho postupne pripravovali na to, aby sa mohol dostať do špecializovaného rehabilitačného centra. Najprv ho naučili sedieť, postupne sa pohyboval na vozíčku a dúfal, spolu s rodinou, v zlepšenie jeho zdravotného stavu. Veľkou oporou je mu jeho manželka.

No rehabilitačné pobyty sú finančne veľmi náročné a často si musí odopierať aj jedlo na úkor terapie či logopédie. Ale Jaroslav sa nevzdáva, je bojovník. Jeho silná vôľa mu pomohla postaviť sa na nohy, samozrejme, pomocou rôznych podporných pomôcok. Čaká ho však ešte náročná cesta, najmä finančne. Dva týždne pobytu stoja aj 4-tisíc eur. "Som vďačný všetkým, ktorí mi pomáhajú," vraví zaviazane.

A jedným z nich je dopravný policajt Ján Biroš (47). Ten vyrobil maketu dreveného chrámu v Ladomirovej. Dražbou svojho výtvoru chce prispieť na Jaroslavovu liečbu a spríjemniť mu vianočné sviatky. Výroba makety gréckokatolíckeho dreveného chrámu mu trvala tri mesiace. Drevené doštičky rezal a lepil na kuchynskom stole. Táto činnosť je pre neho relaxom. To, že svoj výtvor ponúkne v dražbe, mu napadlo spontánne. "Spomenul som si na bývalého kolegu, ktorý má zdravotné problémy a potrebuje rehabilitáciu. Dúfam, že výťažok dražby mu v tom pomôže," vraví J. Biroš. Dražbu spustili na sociálnej sieti vo štvrtok, za deň suma stúpla na 600 eur.

Anketa Páči sa vám počin policajta, ktorý chce pomôcť bývalému kolegovi? Áno 100% Nie 0% Keby viac takýchto ľudí s dobrým srdcom bolo! 0% Rehabilitácia by mala byť plne hradená zo zdravotného poistenia 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Prečítajte si tiež: