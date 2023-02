Chce zarobiť, no jeho zámer môže obmedziť činnosť významnej inštitúcie! Podnikateľ z Prešova prišiel s nápadom postaviť obrovský apartmánový dom - najvyšší v meste. Problémom však je, že z jednej strany je areál nemocnice, z druhej rodinné domy v slepej ulici. Čo je však na pováženie - megalomanská stavba má vyrásť v tesnom susedstve hvezdárne, ktorej bude tieniť výhľad na oblohu!

Muž, ktorého nápad vyvolal obrovskú vlnu kritiky, patril k aktivistom, ktorí stáli za mnohými petíciami v meste. Bojoval proti všeličomu, aj proti výstavbe obchodného domu v centre mesta. Teraz sám okúsil druhú stranu mince.

Proti jeho zámeru sa zdvihla obrovská vlna nevôle. Chce totiž postaviť na pozemku v nemocničnom areáli a v oblasti s domovou zástavbou na Dilongovej ulici a v tesnom susedstve hvezdárne, vzdialenej 50 metrov, chce postaviť 20-poschodový dom s 99 apartmánovými bytmi. Lenže 65-metrov vysoká objemná stavba zatieni hvezdárni oblohu a znemožní tak jej činnosť! Proti sú aj obyvatelia ulice so starou vilovou štvrťou. Jedným z nich je Ľuboš Kollár (56): "Som šokovaný. Cesta je už teraz v niektorých obdobiach nepriechodná."

Štúdia dopadu stavby na životné prostredie je v pripomienkovacom konaní. "Až po prípadne kladnom stanovisku môžem podať žiadosť o územné konanie. Je preto predčasné polemizovať, čo bude nasledovať, ak nepoznáme výsledok. K dopravnej záťaži ulice som dal spracovať dopravný projekt inštitúcií, ktorá má nato oprávnenie," uviedol investor Jozef Baran s tým, že ústava garantuje každému vlastníkovi pozemku realizovať výstavbu, ak je v súlade s územným plánom mesta a stavebným zákonom.

Chystá sa zorganizovať stretnutie s obyvateľmi a vysvetliť im, že záťaž pri samotnej výstavbe ani po ukončení "nebude nad únosnú mieru a nenaruší významným spôsobom ich terajší komfort bývania." A že po výstavba sa zatraktívni táto lokalita. Okná domu nebudú smerované do ulice ani do areálu nemocnice. Projekt počíta aj s výstavbou 170 miest na parkovanie a zveľadenie parkovej časti. Podľa neho má hvezdáreň výhrady "skôr k svetelnému smogu, než k samotnej výške." Toto však nie je pravda.

Zamestnanci hvezdárne pripravili makety, ktoré znázorňujú budúce výškové pomery, proporcie, veľkosť a blízkosť. "Dosah na hviezdnu oblohu by sme mali mať zachovaný. No obávame sa nežiaduceho svetla, pre nás svetelného smogu. A obmedzí nás to pri možnosti pozorovania oblohy nočnej oblohy a slnka a slnečnej fotosféry, kde zohrávame významu úlohu a sme koordinátorom tejto činnosti. Vysoký mrakodrap v blízkej vzdialenosti, v akej je stavba navrhovaná, úplne zatieni západný obzor," vraví riaditeľ Krajskej hvezdárne a planetária v Prešove Viliam Kolivoška.

Teda dosah na dráhu slnka po oblohe bude obmedzovaný masívnou budovou. A v noci sa bude šíriť svetlo zo západnej strany od bytovky, rozptyľovať sa v atmosfére a obloha sa nebude javiť ako tmavá a kontrast bude znížený. A to je veľký problém pre vnímanie hviezd. Navyše, hvezdáreň nedávno investovala viac ako milión do modernizácie a pozorovacej techniky.