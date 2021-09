Fotografie zachytávajú prácu sestier vo vybraných zdravotníckych zariadeniach kraja, v nemocnici, v agentúrach domácej ošetrovateľskej služby, v ambulanciách či špecializovaných zariadeniach. Autorom fotografií je renomovaný fotograf Jano Štovka.

Na Slovensku je vyše 30-tisíc sestier a 1700 pôrodných asistentiek. Viac ako 4200 sestier a 300 pôrodných asistentiek pracuje v Prešovskom samosprávnom kraji.

Emotívne fotky zobrazujú prácu sestier v rôznych zdravotníckych zariadeniach, vrátane detských jednotiek intenzívnej starostlivosti a detských hospicov. "Bolo to náročné. So smrťou som sa stretol v priamom prenose. Od malých detí, čo bolo najstrašnejšie, až po starých ľudí. Nebolo to jednoduché, mal som problém to vstrebať,“ opisuje svoje pocity fotograf.