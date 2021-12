Hotely a ubytovacie zariadenia môže od soboty 25. decembra fungovať v režime OP - očkovaní, prekonaní. No iba s negatívnym testom, a to PCR alebo LAMP nie starším ako 72 hodín alebo antigénovým testom nie starším ako 48 hodín či nazálnym antigénovým testom vykonaným priamo na mieste. Povolené je spoločné ubytovanie pre členov spoločnej domácnosti, wellness pre ubytovaných hostí, využívanie hotelových reštaurácií , avšak iba pre ubytovaných. Je nariadená zvýšená frekvencia upratoania, čistenia a dezinfekcie dotykových plôch prostriedkami s virucídnym účinkom, vybavenie hygienických zariadení tekutým mydlom a papierovými utierkami.

Vyhlášku o hoteloch si pozrite >>V GALÉRII<<

Lenže zakázané je organizovanie osláv a iných podujatí. A to môže byť pre majiteľov hotelov vo Vysokých Tatrách veľkým problémom. Najmä v súvislosti s blížiciam sa Silvestrom a tradíciou jeho osláv.

"Sme radi, že môžeme otvoriť. No prvé rezervácie máme až na 28. a 29. decembra, maximálne na nejaké 3 až 4 nocí. To je všetko. Po druhom januári máme nulu - žiadnu rezerváciu. Ľudia sa k nám chystajú maximálne na Silvestra, aj to iba zopár, pretože oslavy sú zakázané a Silvester je najmä o zábave," uviedla šéfka hotela Morava Iveta Šestáková. Oproti iným rokom obsadenosť u nich nedosahuje ani 40 percent: "Je to pre nás mimoriadne ťažká situácia. Potešilo nás, že môžeme otvoriť, no je to neskoro a na krátky čas. Čakáme, že po 9. januári nás znova kvôli novému variantu koronavírusu omicron opäť zatvoria."

Šestáková vraví, že budú v absolútnej strate: "Nevieme, či máme prijať nejakých zamestancov a keby aj, nikto do tohto sektoru už nechce ísť robiť. A tak, majitelia hotelov, robíme sami, aby sme tých pár ľudí, ktorí budeme mať na Silvestra, mohli ubytovať." Zastihli sme ju na lyžovačke v poľskom Zakopanom, vzdialenom 40 kilometrov od Tatier. "Tu je všetko otvorené, všetko žije. Vleky pootvárané, reštaurácie, všetko funguje. Nikto od nás nepýtal green pas o očkovaní. Dá sa tu normálne slobodne žiť. Ja tomu nerozumiem. To iba na Slovensku je koronavírus," zamýšľala sa.

Riaditeľka Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Vysoké Tatry Lucia Blašková informovala, že väčšina tatranských hotelov otvorila. K dispozícii je aj apartmánové a privátne ubytovanie. "Obsadenosť počas prvých dní je slabšia. Krivka ubytovania nabehuje pomaly, pomerne dosť neskoro sme sa dozvedeli, že budeme môcť otvárať a, bohužiaľ, mnoho turistov si rezervovalo hotely v zahraničí," skonštatovala. V minulosti, sa podľa nej, silvestrovské pobyty vypredali už v novembri, no teraz majú na tento termín voľné kapacity.

Keďže reštaurácie môžu otvoriť až 3. januára, je možné, že jednodňových návštevníkov bude v Tatrách menej ako po minulé roky. "Lyžiarov je málo, tešiť sa z návštevnosti nemôžeme. Uvidíme, čo prinesú nasledujúce dni a jarné prázdniny. Keď sa však niekto rozhodne ísť na lyžovačku, tak chce mať všetko, čo k tomu patrí. Aj zábavu, aj sa slušne najesť v reštaurácii. A zatvorené reštaurácie sú tiež jedným z dôvodov, prečo nám turisti odišli do zahraničia. No gastroprevádzky sa snažia urobiť všetko pre to, aby si neubytovaní turisti mohli zobrať jedlo so sebou, dať si teplý nápoj aj na svahu," dodala Blašková. Zdôraznila, že v rámci možností, ktoré Tatry majú, turisti odtiaľ neodídu hladní ani smädní.

Podľa hovorkyne Oblastnej organizácie cestovného ruchu Region Liptov Kataríny Šarafínovej je zimná sezóna pre nich dôležitou. Otvorenie hotelov považuje za záchranu cestovného ruchu. "Obsadenosť tunaších hotelov na povolenú kapacitu je od 30 do 70 percent. No nie je to to, na čo sme boli v minulosti zvyknutí," uviedla. Čas medzi rezerváciou a nástupom sa výrazne skrátil oproti minulým rokom.

Ako to vyzeralo na svahu v Tatranskej Lomnici či v Bachledovej doline? Čítajte na ďalšej strane. Nájdete tam aj výnimky zo zákazu vychádzania, či podmienky preukazovania sa očkovaním či prekonaním covidu.