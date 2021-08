Najväčšou atrakciou najmenšieho, no o to nádhernejšieho národného parku Pieniny na severovýchode Slovenska je splavovanie Dunajca na pltiach. Pre pltníkov je to jedno z málo možností obživy v tomto regióne. Teraz však bijú na poplach!

Prielomová dolina Dunajca je už takmer sto rokov prírodnou rezerváciou. Pieninský národný park so sídlom v Červenom Kláštore tvorí celé územie Zamaguria. Rastú tu vzácne druhy rastlín, žije tu pestrá fauna - stovky druhov motýľov, rys ostrovid či vydra riečna. Najvyšší vrch Tri koruny tvoriaci tri ostré skaly turisti od nepamäti obdivujú na oboch stranách poľsko - slovenského pohraničia počas plavby plťou Dunajcom, ktorého stred tvorí štátnu hranicu.

V letnej sezóne plte s vlajkami oboch štátov vozili denne tisíce turistov. No kým na poľskej strane turistický ruch v tejto oblasti neutíchol ani počas pandémie koronavríusu, u nás majú pltníci hlavu v smútku. Obávajú sa najhoršieho! V tomto regióne si totiž môžu zarobiť iba počas letnej sezóny. V zime je tu o prácu núdza a preto musia vyžiť iba z toho, čo si ušetria v lete.

Lenže za ostatné mesiace sedeli pre lockdown doma. Nádejali sa, že ich zachráni aspoň tohtoročné leto. No turisti chýbajú, najmä tí zahraniční, ktorí tvorili gro ich klientely. “Situácia je veľmi zlá, hoci na prvý pohľad sa to môže javiť inak. Najmä zahraniční hostia nám tu najmä chýbajú. A to pre opatrenia, ktoré boli prijaté pred mesiacom. Chaos v nim ich odradil. Všetky rezervácie na júl boli vystornované. Neprídu predsa k nám na dovolenku z cudziny s tým, že musia ísť do päťdňovej karantény,” vraví majiteľ pltnice, penziónu Pltník a kempu Jozef Hrivko (64).

Česi do Pienin prichádzali v minulosti húfne najmä v júli, počas ich štátnych sviatkov na Cyrila a Metoda a aj na Majstra Jána Husa. “Mali sme tu po minulé roky plné všetky kempy, plte, Dunajec bol plný. To nás vždy naštartovalo na celú sezónu. No tohto roku nič. Chýbajú českí vodáci, poľskí turisti. Nemali sme jednu maďarskú skipinu, bežne ich tu mávame okolo 1500. Žiadny Lotyš, žiadny Estónec, nič, nič!,” krúti hlavou Hrivko.

Situácia ho mrzí o to viac, že ako zamestnávateľ, ktorý si váži svojich spolupracovníkov a preto sa im snažil počas zimy nájsť prácu v lyžiarskom stredisku v neďalekej Bachledovej doline, sa nemohol spoľahnúť ani na túto poistku. Aj tam museli mať zatvorené. A tak sa mnohí miestni dostali do nezávideniahodnej situácie. “Sú rodiny, kde žena je kuchárka alebo čašníčka a muž pltník. A keď bolo všetko zatvorené, nemali žiaden príjem," zúri Hrivko a pridáva nahnevanú výzvu vládnym politikom i poslancom parlamentu. Jeho priadne OSTRÉ slová si prečítajte v popise fotky v GALÉRII.

A hoci celý personál Hrivkovho penziónu je kompletne zaočkovaný, nedokáže si predstaviť dodržiavanie nariadení z covid automatu a kontrolovať klientov, či majú očkovacie pasy: “V praktickej rovine je to nemožné!” Kým v minulosti bol jeho kemp s kapacitou 250 karavánov celé leto plný, dnes tam parkuje 10 obytných áut. “Je to zlé. Lebo to má vplyv na zamestnanosť miestnych, ale aj na dodávateľov zeleniny, ovocia, výrobkov,” vysvetľuje. Kým v minulosti tu bolo plno turistov od jari do neskorej jesene, teraz z ostatných 19 mesiacov pandémie robiili iba dva: “Keď sa naplnia predpovede a znova už v septembri nebudeme môcť robiť, neviem, čo budeme robiť. Tento rok je horší ako minulý, lebo vlani aspoň v júli a auguste sme mali plno."

Pltník Richard Krempaský (28) dúfa, že po tohtoročnej zime sa situácia s pandémiou upokojí a situácia sa vráti do normálu: “Inak neviem, čo budeme robiť. Už teraz je to veľmi zlé.”

Pracovníci Štátny lesov TANAP-u, ktorí spravujú aj Pieniny, zas vravia o množstvo turistov, ktorí využívajú 8-kilometrový úsek cyklotrasy vedúcej cez les z Červeného Kláštora do Lesnice. V týchto dňoch robia monitoring počtu návštevníkov. “Je tu veľa cyklistov, celé rodiny. Peší turista na tomto cyklochodníku musí byť poriadne obozretní,” hodnotí člen lesnej stráže. Od pravidelného spočítanie návštevníkov vo vysokohorskom prostredí lesníci TANAP-u očakávajú, že ukáže, aká je aktuálna zaťaženosť jednotlivých lokalít. Okrem návštevníkov rátali aj psy a po prvýkrát i cyklistov.

