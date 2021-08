Poprad je jedným z 9 okresov, pre ktorý platia od pondelka prísnejšie opatrenia. Okres pod Tatrami prešiel do oranžovej fázy a tamojšie prevádzky si museli vybrať, ktorý režim si zvolia. Napríklad reštaurácie Dobré časy a Slovenská v Starom Smokovci sa riadia OTP pravidlami (očkovaní, testovaní, po prekonaní covidu). Čašník sa hostí pred objednávkou pýtal, či majú jeden z potrebných dokumentov. „Boli už aj takí, ktorých to prekvapilo. Netrúfam si však odhadnúť úbytok klientov, verím, že nebude,“ povzdychol si majiteľ oboch podnikov Daniel Jakubčák. Väčšina zákazníkov je však podľa neho disciplinovaná. „Som plne zaočkovaná,“ uviedla k tomu zákazníčka Daniela Pavlásková (39).

Covid pasy kontrovali aj ľudom pred vstupom na lanovky. Tam sa však zamestnanci s veľkým pochopením nestretli. „Ja som síce zaočkovaný, po prekonaní covidu a syn je tiež po prekonaní, ale čo hovorím na tieto opatrenia? Radšej to nebudem komentovať, lebo by som hovoril škaredé slová,“ rozhorčoval sa Mário (48).

Podobný názor na nové pravidlá mali aj návštevníci jedného z tatranských hotelov. „Ani sa nepýtajte! Dnes ráno nám hrdlo zovrelo. V sobou sme sa nasťahovali do hotela, prešli sme kontrolou a dnes ráno si od nás pýtali test. Hovoríme im, veď ideme z postele na raňajky,“ vysvetľovala Trnavčanka Katarína (42) s rodinou.

V oranžovej fáze je aj Stará Ľubovňa. Aj tam sa väčšina prevádzok, ktoré poskytujú ubytovacie a stravovacie služby, rozhodla, že bude fungovať v režime OTP. Podľa prevádzkarky Hotela Familia Anny Lopatovej im pre vstup okresu do oranžovej fázy začali ľudia rušiť akcie. „Mali sme mať napríklad svadbu so 130 ľuďmi a do OTP s počtom 50 ľudí sa nezmestia, takže prichádzame o klientov,“ uviedla s tým, že ľuďom je problematické vysvetľovať opatrenia. Zákazníci zároveň nechcú ukazovať očkovacie preukazy.

Väčšina podnikov sa ešte na nový režim pripraviť nestihla. V trnavských prevádzkach, do ktorých sme zavítali, od nás žiadne potvrdenia nepýtali. Vraj nestihli vyriešiť formality. „Vedúci to práve teraz vybavuje, išiel vytlačiť oznamy na dvere, aby ľudia vedeli, čo u nás platí, a teda začneme potom kontrolovať očkovanie, test alebo prekonanie,“ povedala nám čašníčka Jana (27) z reštaurácie na námestí.

Oznam na dverách chýbal aj v ďalších podnikoch. Na celej Hlavnej ulici v Trnave sme našli len jednu kaviareň, ktorá mala na dverách jasne napísané, že dnu môžu vstúpiť len OTP. Aj tam nám povedali, že oznam vylepili len pred pár minútami. „Na terase budeme mať mix ľudí, tam budeme dodržiavať dvojmetrové rozstupy medzi stolmi a vnútri budú len zaočkovaní, testovaní a po covide,“ vysvetlila čašníčka Lucia (21). Na kontrolovanie je pripravená, dúfala, že jej to zjednoduší štátna aplikácia na čítanie QR kódov, ktorej spustenie sľubovalo ministerstvo zdravotníctva už v týchto dňoch, no zatiaľ stále nefunguje.

Takto to má fungovať

Prevádzkovatelia a organizátori hromadných podujatí si po novom sami určia, ktorým osobám umožnia vstup do prevádzky. Na výber majú z troch režimov, a to plne zaočkovaní, OTP (očkovaní, testovaní, po prekonaní COVID-19) a tzv. základ, teda všetci zákazníci bez rozdielu.

