Svoje pohoršenie vo veci nekonania v aktuálnej kríze a ohrozenia zdravia koronavírusom zaslali študenti Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity (PU) na Úrad verejného zdravotníctva SR. Prekvapila ich nečinnosť kompetentných. "Očakávania boli, že minister školstva alebo rektor PU budú promptne konať a riešiť aktuálnu zhoršujúcu sa epidemickú situáciu. Na univerzitu dochádza množstvo študentov nielen zo spádových obcí a miest, ale aj z iných okresov kraja a aj z celej republiky. Prebieha tu nerušene prezenčná forma vyučovania, ktorá je v momentálnej situácii podľa nás život ohrozujúca niekoľkonásobne viac ako tá na jar," napísali študenti v otvorenej sťažnosti, ktorá však nie je podpísaná žiadnym menom. A nevie o nej ani členka Akademického senátu za študentskú časť, ktorá je sama študentkou filozofickej fakulty.

Pisateľom listu, ktorý zaslali do viacerých médií a inštitúcií, sa nepáči, že od štvrtka 1. októbra platia v krajine obmedzené hromadné zoskupenia a dokonca aj núdzový stav a myslia si, že na ich univerzite dochádza k porušovaniu nariadených opatrení, keďže sa množstvo ľudí stretávana aj na prednáškach či seminároch v uzatvorených a v tomto ročnom období v málo vetraných miestnostiach. Upozorňujú na nedodržiavanie prísnych hygienických predpisov, čo sa týka dodržiavania dvojmetrových rozostupov na chodbách a ani v triedach či učebniach. Žiadajú ÚVZ, aby v tejto veci urýchlene konal, aby sa nenakazili zbytočne študenti ani vyučujúci a zaviedla sa dištančná forma štúdia: "Na jar nebola taká kritická situácia, ako je tá momentálna a napriek tomu dištančné vzdelávanie vo veľkej väčšine zvládli úspešne bez väčších problémov." V tejto súvislosti je zaujímavé, že na univerzite sa rozbehli dve petície - jedna za prezenčnú formu vyučovania a druhá za dištančnú.

Vysokoškoláci Prešovskej univerzity v Prešove nastúpili 28. septembra 2020 na štúdium akademického roka 2020/2021. FOTO TASR – Milan Kapusta Zdroj: Milan Kapusta

Podľa hovorkyne PU Anny Polačkovej ide o nepodloženú sťažnosť, ktorú nedostal nikto z vedúcich predstaviteľov a bola zaslaná z pochybnej adresy. Nedá sa potvrdiť, či pisateľmi sú skutočne študenti univerzity. Podľa nej rektor odporučil dekanom jednotlivých fakúlt zvážiť distančnú formu. Zároveň poukázala na fakt, že vyučovanie prebieha aj na stredných a základných školách a zákaz viesť výučbu nebol doteraz vydaný: "Univerzita prijala sériu opatrení s cieľom čo najlepšie sa pripraviť na začiatok nového akademického roka, ktorý otvorila bez účasti študentov a úvod do vysokoškolského štúdia v tomto akademickom roku realizovala v online režime. Okrem toho, že zamestnanci aj študenti musia mať v priestoroch univerzity rúško alebo ochranný štít, vedenie univerzity odporúčalo používať aj rukavice. Vo všetkých prednáškových miestnostiach s kapacitou vyššou ako 50 miest univerzita zabezpečila zariadenia na dezinfekciu rúk, tie sú inštalované aj pri vstupe do všetkých univerzitných objektov."

Dodala, že pri doterajších vzdelávacích aktivitách, na ktorých sa zúčastnilo viac ako 50 osôb, sa v miestnostiach aplikovalo šachovnicové sedenie študentov, v prípade, ak to technické možnosti nedovolili, odporúčalo vedenie kontaktnú výučbu doplniť o online prenos. V každej budove vyčlenili jednu miestnosť, do ktorej sa premiestni zamestnanec, resp. študent s podozrením na ochorenie COVID-19. To isté platí aj pre študentské domovy PU.