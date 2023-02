Doteraz svoj krok neoľutovali! Ján a Terézia Dzurjaninovci, ona rodená Bumerová, sa brali pár rokov po druhej svetovej vojne. A to ani napriek tomu, že ich cesta k manželstvu bola zvláštna. On bol fešák, ona krásavica. On mal mnoho obdivovateliek, ona viacero nápadníkov. Vedeli o sebe, ale nechodili spolu. Ako teda prišlo k tomu, že sa vzali? Ich neuveriteľnú cestu do manželstva si prečítajte v GALÉRII tu >>>

Sobášili sa v kostole, v päťdesiatych rokoch v časoch prenasledovanie cirkvi, to vôbec nebola samozrejmosť. Na obrad cestovali vlakom. Až následne sa odetí vo svadobnom odeve fotili v ateliéri. Veselica trvala týždeň a zabávala sa na nej celá dedina. „Zabili sme sviňu, kravu, lebo sme gazdovali, mäsa sme teda mali, pálenky sa uvarilo," zaspomínali.

Spočiatku bývali u svokrovcov, neskôr si postavili vlastný dom. Vychovali dve deti, mali gazdovstvo, chovali tri kravy, pestovali zeleninu, roboty mali vždy povyše hlavy. Dokázali si tak vždy veľmi slušne privyrobiť, nasporili si na tri autá, jedno z nich mali ako prvé v dedine. Lenže potom prišla choroba a gazdovanie muselo ustúpiť do úzadia. Terézia však vysedávať nedokázala, tak aspoň vyšívala obrusy, ktorými tešila svojich odberateľov. Okrem toho bola vychýrenou kuchárkou.

Teraz sa o nich stará vnúčik Martin. "Bez neho by sme pohynuli," vraveli. Ich opatrovník im napriek tomu, že už slabšie počujú, veľmi dobre rozumie. A hoci sa už manželia navzájom nepočujú, dorozumievať sa dokážu aj očami. Nečudo, stále sa majú radi a chápu sa. „Čo by sme si bez seba počali? Smútili by sme jeden za druhým," zamyslel sa Ján.

Ako je možné, že im láska vydržali tak dlho? "Všelijako bolo, ale vydržala toho veľa," zaspomínal. A jeho dobrá žena ho doplnila: "Vždy bol fešák, ja som ho vždy chcela.“ V jednom sa však v recepte na rekordne dlho trvajúce manželstvo zhodujú: "Modlitba a život vo viere a bok po boku vo všetkom. Stále sme boli spolu, ale toľko sme pracovali, že nebolo času sa rozchádzať ani hádať sa."

