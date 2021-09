Uznávať budú aj očkovanie na Ukrajine, čo umožní registrovať sa veriacim z tejto krajiny. Vstupenky zaregistrovaným budú rozosielať v najbližších dňoch a budú na nich uvedené všetky informácie. Do areálu pred prešovskú mestskú halu, kde odslúži pápež František 14. septembra bohoslužbu, odporúčajú organizátori priniesť so sebou čo najmenej kovových predmetov. "Malé pútnické stoličky sú dovolené, aj mobil a fotoaparát. Fotiť však bude možné iba z miesta v sektore uvedenom na vstupenke," uviedol protosynkel, teda generálny vikár Prešovskej archieparchie a koordinátor príprav návštevy Sv. Otca Františka v Prešove Ľubomír Petrík. Veriacim odporúča priniesť si so sebou aj vodu a jedlo. K dispozícii budú aj stánky s občerstvením, no voľný pohyb k nim nebude po určitom čase umožnený.

Od pondelka sa môžu registrovať aj tí, ktorí nie sú očkovaní, ale preukážu sa negatívnym covid testom, alebo tí, ktorí ochorenie prekonali. Vstup do areálu bude pre nich určený cez cyklochodník a budú mať vymedzený osobitný priestor v zadných sektoroch. Ostatní budú vstupovať cez most Jána Pavla II. alebo cez pontónový most, ktorý pre túto príležitosť postavilo vojsko.

Školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta a krajov budú mať voľno. Aká bude dopravná situácia v meste a ktoré ulice budú a odkedy uzavreté, je uvedené na stránke navstevapapeza.sk. Z každého kúta mesta bude jazdiť kyvadlová doprava. "Z pešej zóny v meste to do haly nie je ďaleko," dodal Petrík.

Podľa hovorcu eparche Michala Pavlišinoviča bude centrom celého liturgického diania počas slávenia svätej liturgie v Prešove Kristov kríž. V liturgickom kalendári je totiž 14. september významný sviatok Povýšenie svätého Kríža. Práve preto bude kríž bude dominovať všetkému, uložený bude na malom stolíku a pokloni sa mu aj pápež. Na pódiu nebude chýbať ani 300-ročná slziaca Klokočovská ikona Presvätej Bohorodičky. Súčasťou priestoru pódia budú aj tri vzácne relikvie. Ktoré? Dozviete sa v popise fotky v GALÉRII.

Vizualizácia liturgického priestoru pred prešovskou mestskou halou, kde bude pápež František sláviť bohoslužbu. Zdroj: grkat

Brány pre návštevníkov sa otvoria už o polnoci. Program návštevy začne ráno o 4.00 h modlitbami, vystúpením zboru gréckokatolíckej mládeže z Miľpoša, rómskej kapely, speváčky Anky Poráčovej, nasledovať bude katechéza pri príležitosti Roku sv. Jozefa, zaspievať prídu aj Štefan Štec, Ondrej Kandráč s kapelou a mamou Monikou, predstaví sa aj gréckokatolícky kňaz Peter Milenky so svojou kapelou a speváčka Katka Knechtová. Nebude chýbať ani kňazsko-bohoslovecká kapela Anastasis, mládežnícky zbor zo Sabinova a odznie aj hymna vytvorená pri tejto príležitosti.

Príchod pápeža je naplánovaný krátko pred desiatou dopoludnia. "Papamobilom prejde popri všetkých sektoroch," dodal Petrík. Na podujatí sa zúčastní aj 111 rehoľníkov, 400 kňazov a 50 biskupov. Doteraz sa zaregistrovalo okolo 25-tisíc veriach, čo je polovičná kapacita priestoru pred halou. Pripravených bude 4600 parkovacích miest. Keďže ide o hromadné podujatia, rúška budú povinné.

Doteraz sa prihlásili 850 dobrovoľníkov, ich pomoc budú potrebovať od pondelka. Po zaškolení ich čaká predovšetkým nočná práca, starostlivosť o účinkujúcich, novinárov, pútnikov, vodu, odpad. Rozmiestnení budú po celom priestore pri hale.