Nevyliečiteľne chorá lekárka Janka (44) túžiaca po eutanázii: Desivá predtucha o SMRTI!

Lekárka Janka z Prešova ochorela na nevyliečiteľnú sklerózu multiplex, keď mala 22 rokov. Choroba sa postupne zhoršovala, mladá žena postpne strácala silu. Od roku 2014 sa o ňu nepretržite stará jej priateľ v domácom prostredí, pretože potrebuje nonstop asistenciu pri toalete, hygiene a jedle. : “Je skvelý, ale aj on pri mne iba stráca čas. Mal by nastúpiť naspäť do svojej profesie, kde stráca potrebnú prax, a nájsť si normálnu partnerku, ktorá chodí, behá a s ktorou bude môcť chodiť po dovolenkách, po horách, s ktorou sa bude bicyklovať a viesť normálny život. So mnou ho nemá a ani nebude mať."

Príznaky sklerózy multiplex sa u rádiologičky postupne zhoršili do takej miery, že ju nielenže pripravila o lekársku prax, ale nedokáže si už ani umyť zuby: „Mne súčasná medicína už nič neposkytuje.”

Podľa Janky po 25 rokoch od prepuknutia choroby má až 90 % pacientov stredne závažné alebo závažné postihnutie a až 60 % pacientov je imobilných. “Moja známa zomrela so sklerózou v 50-tke, ďalší znnámy v 42. rokoch,” vraví smutne. A vyriekla aj desivú predtuchu o svojej smrti. Čítajte v popise fotky v GALÉRII.

Dodáva, že až 80-percent pacientov chce umrieť doma, 65 % umiera v nemocnici alebo v domovoch sociálnych služieb: “Aj pani, ktorá napísala Harryho Pottera mala matku, ktorá mala sklerózu multiplex. Umrela po desiatich rokoch.”

Janka svoj stav, v ktorom sa nachádza, cíti ako nedôstojný. Preto chce podstúpiť eutanáziu, no u nás nie je povolená. A to ju hnevá. Snažila sa osloviť politikov na zmenu legislatívy i vyvolať celospoločenskú diskusiu. Žiaľ, nenašla porozumenie. A aj po piatich rokoch od chvíle, ako sme upozornili na tento problém, kompetentní strkajú hlavu do piesku. "Nepripravujeme zmeny v uvedenej oblasti," odpísal hovorca ministerstva spravodlivoti Peter Bubla na otázku, či nové vedenie rezortu nezmenilo na túto tému názor. Rovnaký postoj majú aj na ministerstve zdravotníctva. "Eutanázia nie je na Slovensku povolená a v súčasnosti nie je predmetom diskusie či rokovaní," zareagovala hovorkyňa Zuzana Eliášová. Oslovili sme aj ombusmanku Máriu Patakyovú. No z kancelárie verejnej ochrankyne práv zatiaľ nereagovali.

Keď v minulosti chcela Janka túto tému otvoriť, oponovali jej nebezpečenstvom vyvražďovania. „To páchal Hitler, eutanázia je niečo iné. Je to dobrovoľná smrť, ktorú pacient chce, lebo si veľmi dobre uvedomuje, čo sa stane. Tak ako si to uvedomujem ja. A tomu som sa chcela vyhnúť.”

Vo viacerých vyspelých spoločnostiach je eutanázia povolená. „V tých, ktoré majú veľkú úctu k človeku a rešpektuje sa jeho názor,” dodáva. Mohla by si vybrať smrť v zahraničí, ale to by jednak stálo nemalé peniaze a navyše by musela viackrát vycestovať, čo už nedokáže.

Podľa nej s eutanáziou môže každý jeden človek nesúhlasiť, ale iba s tou vlastnou. Do cudzej nemá čo hovoriť, nemá sa do nej pliesť. „Ja svojou slobodnou vôľou robím slobodné rozhodnutie. A rozhodujem len o sebe, o nikom inom,” argumentuje. Myslí si, že zbytočne démonizujeme tému eutanázie.Tvrdí, že keby sa stanovili jasné kritériá, nedala by sa zneužiť.

