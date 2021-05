Spolu úžasných 6 dní trvala lyžiarska minisezóna 2020/21 na najvyššie položenej zjazdovke na Slovensku - v Lomnickom sedle. Po tom, čo sa poslední lyžiari vyviezli lanovkou do Lomnického sedla v stredu 12. mája, tak vznikol ďalší zo série zvláštnych sezónnych rekordov...

Lyžovačku vo Vysokých Tatrách odštartovali 12. decembra 2020 na Štrbskom Plese. Po nútenej prestávke od 1. 1. do 21. 4. ju reštartovali 22. apríla a uzavreli v stredu v Lomnickom sedle, ktoré bolo k dispozícii od 7. mája.

Zážitky i emócie



„Aktuálna sezóna vo Vysokých Tatrách trvala 31 dní. Nebyť Covid-u a nútenej prestávky, lyžiari by mohli na svahoch stráviť viac ako 150 dní. Prišli sme teda takmer o 4 mesiace zo sezóny, ktorá bola síce dramaticky kratšia, ale sme radi, že aj napriek okolnostiam sme lyžiarom dokázali sprostredkovať parádne zimné zážitky," uviedol manažér strediska Lukáš Brodanský. Dodal, že bolo vidieť aj na ľuďoch, že si túto sezónu snažili užiť oveľa intenzívnejšie ako po iné roky. "Emócie z prvých jázd na zjazdovkách v apríli alebo v máji pripomínali radosť lyžiarov ako na úplnom začiatku sezóny," poznamená Brodanský.

Neobyčajné rekordy



V Lomnickom sedle bol doteraz najneskorším začiatkom sezóny 20. marec. Ak v minulosti vydržali snehové podmienky, lyžovalo sa do konca apríla, raz za dekádu sa podarilo končiť lyžovačku v sedle počas prvého májového týždňa.

Doterajší rekord v dĺžke lyžiarskej sezóny vo Vysokých Tatrách drží sezóna 2006/2007, kedy trvala 174 dní – na Štrbskom Plese začínala 11. novembra 2006 a končila 8. mája 2007.

Lyže môžete odložiť, sezóna sa skončila. Zdroj: archív TMR

Poďte poslednýkrát na lyže!



Lanovky v Starom Smokovci a v Tatranskej Lomnici sú už v letnej prevádzke. Do konca mája môžu návštevníci obdivovať Tatranský ľadový dóm na Hrebienku.

Posledná možnosť pre skalných lyžiarov vyvetrať lyže v tejto sezóne na Slovensku a využiť na lyžovačku lanovky bude počas najbližšieho víkendu (15. -16. 5.) v Jasnej. Z južnej i severnej strany Chopku budú ale k dispozícii už iba neupravené zjazdovky. Ak to snehové podmienky dovolia, možno sa podarí prekonať rekordný zápis z roku 2016, kedy sa v Jasnej lyžovalo do 15. mája.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Boli ste tento rok na nejakej lyžovačke? áno 21% nie 16% nelyžujem 63% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný