Záujem o zákazku na električky mali dvaja uchádzači: Škoda Transportation z Česka a Pesa z Poľska. Dopravný podnik mest Košice (DPMK) vyhlásil verejné obstarávanie na zákazku Obnova vozidlového parku električiek – II v závere februára 2021. Sprevádzali ho mnohé udalosti, ktoré predlžovali určené termíny.

Námietka za námietkou

Víťazom sa napokon stala poľská firma Pesa, ktorá za 30 električiek pýtala o 21 % menej ako Škoda - 64,5 milióna. Česká firma sa však s tým neuspokojila a podala námietku na ÚVO. Tak sa to niekoľkokrát zopakovalo, až napokon štvrtý pokus vyšiel a úspech konečne slávila Škoda. Teraz však pre zmenu pre vylúčenie z tendra podali námietku na Úrad pre verejné obstarávanie Poliaci.

Nestihnú výrobu

Tento krok, už vtedy poriadne hraničné termíny ovplyvnil natoľko, že Košice napokon o peniaze z eurofondov prišli, keďže najneskôr do konca februára nebolo možné uzavrieť zmluvu. Toto tiež ovplyvnilo, že sa nepodarí minúť eurofondy na kúpu električiek do 22 mesiacov od podpisu zmluvy, čo je koniec roka 2023. Dôvodom je nielen termín podpisu zmluvy, ale aj to, že víťaz z Česka nedokáže električky včas vyrobiť a dodať ich Košičanom.

Až potom...

V spoločnosti DPMK, ktorá robila verejné obstarávanie, je stopercentným akcionárom mesto, hlavné slovo však pri tendri mala komisia, ktorú vymenovalo jeho vedenie. Mestu teda neostáva iné, len zrušiť verejné obstarávanie a s ohľadom na termín je viac než jasné, že Košice o nemalé európske peniaze prídu. Generálny riaditeľ DPMK Vladimír Padyšák sa vyjadrovať odmieta s tým, že si počká na závery ÚVO. "Až potom sa vyjadrím. Sledujte stránky úradu, určite to tam uverejnia," nešetril radou.

Priatelia (ne)budú

To, že medzi primátorom Jaroslavom Polačekom a generálnym riaditeľom a členom predstavenstva DPMK Vladimírom Padyšákom nie sú ideálne vzťahy, je všeobecne známe. Radnica sa už niekoľkokrát pokúšala o výmenu šéfa DPMK, ale zatiaľ márne. Mestskí poslanci sa s názorom primátora nestotožnili a vo funkcii podržali Padyšáka. Tento najnovší prípad ich vzťahy zrejme neutuží.

Mal by odstúpiť?

Bývalý primátor Košíc Richard Raši celú situáciu okomentoval slovami: "To, že Polaček v tomto prípade pripravil mesto o viac ako 27 miliónov eur, je len tá povestná čerešnička na torte. Za celé volebné obdobie pripravil mesto a jeho obyvateľov o oveľa viac peňazí i príležitostí. Po tomto škandále by nieže nemal uvažovať o opätovnej kandidatúre, mal by rezignovať ihneď, lebo škody Košiciam hrozia každý deň, ktorý je vo funkcii!"

Kto bol hlavným vinníkom, nie je známe, keďže zoznam členov výberovej komisie nezverejnili a ani zápisnice. DPMK ako verejný obstarávateľ tiež nesmel poskytovať priebežné informácie o prebiehajúcom tendri. Či budú kompetentní zhovorčivejší po vyjadrení ÚVO, sa uvidí.

