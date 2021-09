Gréckokatolícki kňazi podávajú svojim veriam pri bohoslužbách prijímanie pod „obidvoma spôsobmi“, teda premenenú hostiu aj víno - lyžičkou rovno do úst. A tento rituál čaká na pútnikov počas svätej liturgie, ktorej bude predsedať Sv. Otec František počas jeho návštevy v Prešove 14. septembra. A na to budú teraz potrebovať desaťtisíce lyžičiek.

Donedávna povoľovali platné pandemické opatrenia podávať príjímanie veriacim do ruky. Podľa hovorcu Prešovskej archieparchie Michala Pavlišinoviča, keď bolo definitívne potvrdené, že hlava katolíckej cirkvi k navštívi Slovensko, ozvali sa liturgisti z Vatikánu. A žiadali, aby udalosť, akou je slávnostná liturgia, ktorej predsedá pápež, by mala byť podľa zaužívaných pravidiel a to vrátane prijímania. Preto Arcibiskupský úrad oficiálnou žiadosťou oslovil Úrad verejného zdravotníctva. No pa odľa najnovšej vyhlášky je možné prijímanie podať aj lyžičkou, ak sa použije pre každého iná a najmä vydezinfikovaná. Takže po novom budú teraz lyžičky použité aj v jednotlivých farnostiach. No ako prví si túto zmenu vyskúšajú verici na omši s pápežom v Prešove.

Spolu s tisíckami kovových lyžičiek , ktoré už majú pripravené na arcibiskupskom úrade, zakúpili aj kovové hrnčeky - 230 veľkých a 230 malých. Menšie poslúžia pri prijímaní na čisté lyžičky, väčšie na už použité. Všetko vyumývali, vydezinfikovali a nachystali na použitie.

Po návšteve pápeža sa lyžičky rozdistribuujú do jednotlivých farností, kde poslúžia počas pandemických opatrení. Ak keď sa pandémia skončí, použijú ich na výrobu nejakého spomienkového predmetu, ktorý bude koronové časy aj návštevu pápeža pripomínať. "Z týchto lyžičiek možno raz vytvoríme kríž ako spomienku," vysvetlil Pavlišinovič.

Okrem Prešova v ten deň zavíta pápež aj do Košíc, kde sa stretne s obyvateľmi sídliska Luník IX. a mladými na štadióne. Nasledujúci deň odslúži omšu na pútnickom mieste v Šaštíne.