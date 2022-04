Blížiace sa veľkonočné prípravy sú v plnom prúde a obchody sú plné nakupujúcich. Ich nákupné košíky sa zapĺňajú vajíčkami, šunkami či majonézou. Za tovar potraviny k sviatočnému stolu, ktoré si odnesieme z obchodov, si tohto roku poriadne priplatíme. Zdražovanie potravín poriadne prevetrá naše peňaženky, inflácia totiž vo februári dosiahla 18-ročný rekord!

Ceny medziročne stúpli o neuveriteľných 9 percent. A to nielen potravín, ale aj energií a pohonných hmôt. A preto si Slováci teraz poriadne rozmyslia, čo kúpia a za akú cenu. No a neboli by to našinci, keby sa nevynašli. Po uvoľnení pandemických opatrení začala znova prekvitať nákupná turistika v prihraničných oblastiach. A za lacnejšími potravinami sa oplatí cestovať. Navyše, ak si jednou cestou kúpite aj lacnejší benzín. A tak ušetríte hneď dvakrát. Vyplatí sa to najmä obyvateľom severných okresov susediacich s Poľskom. Tamojšia vláda tam totiž od 1. februára zaviedla dočasne nulovú DPH na potraviny a rapídne znížila aj daň za pohonné látky.

"Z domu to sem mám približne 30 kilometrov. Lacnejšie si natankujem, na plnej nádrži som ušetril desať eur, cesta sem ma vychádza na 5 eur. Zároveň si tu aj lacno nakúpim. Vzal som mlieka, zemiaky, maslo, olej. Robím to takto vždy raz mesačne. Oplatí sa. Dnes som si bol kúpiť aj oblek s kabátom, vyšlo ma to oveľa výhodnejšie, zaplatil som 120 eur," opisoval nám Ján Girášek (42) z Rožkovian (okres Sabinov), ktorého sme zastihli pred obchodom s červenou lienkou, ktorá patrí do holandskej siete obchodov a ponúka výrazne lacné potraviny.

Maslo a olej prišli do toho istého obchodu kúpiť Ivan (62) a David (22) zo Sabinova: "Sme tu prvý raz, prepočítavame podľa aktuálneho menového kurzu. Oplatí sa, berieme pre celú rodinu."

Austrálski Slováci v Leluchowe

Donedávna chodievali Slováci najmä z okresov Sabinov, Bardejov, Prešov a Stará Ľubovňa na nákupy do Leluchowa, prvej obci na poľskej strane hranice. Počas pandémie mnoho obchodov tu skrachovalo, no väčšina znova otvorila a nakupujúci z cudziny tunajším obchodníkov znova pribúdajú. "Prišli sme sa ti pozrieť zo zvedavosti," povedali nám pri stretnutí Monika (53) a Juraj (56) Osvaldovci z Austrálie, ktorí prišli na štvortýždňovú návštevu príbuzných.

Ceny vybraných potravín v Poľsku

vajcia - 2,58 €/20 ks

maslo - 3,46/500 g

olej - 4,40 €/3 l

šunka - 4,30 €/kg

klobása obyčajná - 3,60 €/kg

klobása podwawelska - 6,44 €/kg

cvikla - 0,72 €/kg

zemiaky - 0,21 €/kg

strúhanka - 0,45 €/450 g

majonéza - 1,07 €/400 ml

tvrdý syr - 1,60 €/300 g

mrkva - 0,59 €/kg

bábovka - 0,96 €/400 g

hrášok - 0,36 €/plechovka

chlieb - 0,54 €/550 g

