Nákupná turistika stále prekvitá! Okrem potravín chodia Slováci do Poľska nakupovať od jari aj iný tovar. Vyplatí sa im to, pretože cestou tam si aj natankujú. Ceny pohonných hmôt sú totiž u našich severných susedov stále lacnejšie. A tak je možné ušetriť až dvakrát. “Chodievame sem pre aviváž, prací prostriedok, cestoviny, maslo, syry aj mäsové výrobkom, dokonca aj pre konzervované typické poľské polievky, napríklad žurek,” vraví Katka Siváková (45) zo Svidníka.

Trhovisko v poľskom Krosne navštevuje mnoho Slovákov. Najviac zo svidníckeho okresu, ktorí namiesto do krajského mesta chodia za nákupmi do Krosna, lebo je to pre nich bližšie a aj dostupnejšie. No je to obľúbené miesto aj pre obyvateľov stropkovského, humenského či vranovského okresu. Tamojší trh je v severnej časti mesta, pri nákupnom centre. V ňom už pred Vianocami otvorili prevádzku lacný holandský reťazec Action, ktorý pred pár dňami otvoril predajňu aj v bratislavskej Petržalke a odkiaľ nakupujúci odchádzali s plnými taškami.

Cestou späť z poľského trhoviska sa Slováci zväčša zastavia aj v predajni, ktorá patrí obchodnej sieti Biedronka, kde si nakúpia potraviny či drogériu za výhodnejšie ceny ako u nás a ktorá plánuje expandovať aj na Slovensko.

Kým v jeseni väčšina nakupujúcich na trhovisku hľadali umelé kvety, ikebany a vence na hroby, teraz prichádzali za úplne iným tovarom. Okrem módneho oblečenie tu teraz vyhľadávajú typický sezónny artikel.

Ceny potravín a drogérie v Poľsku Ariel pracie kapsuly, na 33 praní/27,99 zlotých - v prepočte 6,22 €/ u nás 9,99 €

Persil XXXL kapsuly na 66 praní/41,99 zl - prepočet 9,33 € / u nás na 60 praní 18,49 €

Aviváž Silan 1,8 l/7,99 zl - prepočet 1,77 €/ u nás 3,59 €

Bravčové stehno 1 kg/8,99 zl - prepočet 1,99 € / u nás od 3,29€

Šunka balená 140 gr/2,99 - prepočet 0,66 € / u nás od 1,30 €

Čokoládové cukríky rôzne druhy 1 kg/19,99 zl - prepočet 4,44 €

Krkovička plnená, okorenená, v sáčku na pečenie 1 kg/18,99 - prepočet 4,22 €

Mleté mäso 1 kg/8,56 zl - prepočet 1,90 € / u nás 4,79€

Jogurt Jogobella 250g/4,49 zl - prepočet 0,99 € / u nás 3,27€/kg

Nakladané slede 330 gr/6,49 zl - prepočet 1,44 eur / u nás od 3 €

Maslo 82 % 500 gr/12,99 zl - prepočet 2,88 € / u nás od 2,80 €

Špagety 500 gr/2,69 zl - prepočet 0,59 € / u nás od 0,59 €

Niťovky 5-vaječné 250 gr/2,18 zl - prepočet 0,48 € / u nás od 0,89 €

Prostriedok na riad 1350 ml/6,99 zl - prepočet 1,55 € / u nás od 3,59 €

Makrely v pretlaku 170 gr/4,79 zl - prepočet 1,06 € / u nás od 1,29 €

Syr tvrdý plátkový 270 gr/3,99 zl - prepočet 0,88 € / u nás 3,37 €

Nakladané slede 330 g - 1,44 eur / u nás 1,70/170 g Maslo 82 % 200 g - 1,20 eur / u nás od 2,89

Cestoviny 500 g 0,80 eur / u nás o 0,79 Olej repkový 1 l - 1,86 eur / u nás od 2,59

Prečítajte si tiež: