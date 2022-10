Ľudia bývajúci v prihraničnej oblastiach na severe Slovenska od svojich zvykov neopúšťajú. Do Poľska chodievajú za lacnejšími nákupmi už roky.

Vo februári, keď v Poľsku zrušila vláda DPH na potraviny a zlacneli pohonné hmoty, tieto komodity u nás ani nekupovali. Cestou na poľské trhovisko či do obchodov si natankovali a tak ušetrili dvakrát. Odvtedy už však prešlo niekoľko mesiacov. Oplatí nákupná turistika aj teraz?

Cena za tankovanie pohonných hmôt sa odvtedy vyrovnala s tou, za akú kupujeme benzín či naftu u nás. Teda cestovať za hranice kvôli tomuto sa už nevyplatí. A ako je to s ďalšími komoditami?

Na trhu v poľskom Krosne sme stretli mnoho Slovákov zo svidníckeho, stropkovského, humenského či vranovského okresu. Väčšina z nich si prišli nakúpiť umelé kvety, ikebany a vence na hroby.

Zrejme však vnútorne cítli, že nekupujú práve ekologický tovar, lebo fotiť sa s týmito gýčovými umelinami nechceli. "Kedysi tu bol obrovský kvetinový trh. Aj preto som sa sem vybrala. No dnes je ponuka omnoho biednejšia, nemala som si z čoho vybrať. A keďže som proti týmto umelým kvetom, ktoré každoročne zaplavujú naše cintoríny, odchádzam odtiaľ s prázdnymi rukami," vravela nám Slávka z Prešova.

Medzi stánkami s oblečením bolo oproti minulosti v piatok takisto menej nakupujúcich Slovákov. Obchodníci očakávali nával v cez víkend. "Od nás sem zajtra vyráža plný autobus ľudí. Ale už ani tie umelé vence či iné ozdoby na hroby nie sú až tak výrazne lacnejšie ako u nás. Možno je rozdiel v jednom eure. Poliaci totiž s týmto tovarom chodievajú aj k našim obchoďákom, takže iba kvôli tomuto cestovať za hranice sa neoplatí. Ale my sme si prišli na trhovisko pozrieť aj oblečenie, takže už keď sme tu...," vysvetľovala nám Mária z Humenného.

Kahance trhovníci v závislosti od veľkosti a vyhotovenia predávali v cene od 2 do 20 eur. Návštevníci na trhovisku nakupovali aj rezanú kapustu na nakladanie či rôzne druhy zeleniny. Napríklad paradajky vychádzali na 1 euro za kilo.

V súčasnosti je podľa NBS kurz eura voči poľskému zlotému 1 euro ku 44, 833 poľských zlotých. Na trhovisku však prepočívajú cenu nevýhodnejšie, preto je lepšie platiť ich menou. Zameniť si ju môžete priamo tam. Nákup vás tak vyjde výhodnejšie.

Napríklad pri kúpe sladkého trvanlivého pečiva či cukroviniek pýtajú 5 eur za pol kilogram. Ak zaplatíte zlotými, vyjde vás to na 4,60 eur. Stále výhodne sa na poľskom trhu dajú nakúpiť kožušiny či kožené odevy alebo drevený záhradný nábytok. "Kúpila som si krásny bielo-sivý kožušinový golier z medvedíka čistotného. Zaplatila som za neho 50 eur. U nás by som taký ťažko zháňala a stál by ma minimálne 300 eur," pochválila sa Janka z Prešova.

Viacerí Slováci sa z cesty z trhoviska zastavujú v holandskej obchodnej sieti Biedronka, kam už roky chodievajú za lacnejšími potravinami.