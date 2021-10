V čiernej, najhoršej farbe covid automatu, je od pondelka najviac okresov z východu! Žiaľ, ľudia si tam z toho zrejme ťažkú hlavu nerobia. Opatrenia obchádzajú, kde môžu. Prešov sa posunul z červenej do bordovej farby. Pred čiernou ho zachránil iba vysoký počet zaočkovaných seniorov. Napriek tomu akoby si miestni pandémiu neuvedomovali.

Aj pri vstupe do vestibulu autobusovej stanice v Prešove svieti oznam o povinnom prekrytí horných dýchacích ciest. Ale to, či to ľudia dodržiavajú, nekontroluje nik. Zdroj: Ingrid Timková

Napríklad v jednom nočnom klube bola každý deň plná diskotéka, mladí sa bavili natlačení a bez respirátorov. Nikto nezakročil, takže poctiví prevádzkovatelia sa cítia v nevýhode. „Ako k tomu prídeme my, ktorí podnikáme v podobnej oblasti, ale u nás sa nekonajú diskotéky, ale prenajímame sály na svadby. Mnoho snúbencov, ktorí mali termín aj dva roky dopredu, ho po zmene farby okresu muselo zrušiť. To si môžeme premenovať svadby na diskotéky a nebude s tým problém," tvrdia nahnevane podnikatelia v gastre.

„Na diskotéky sa vzťahujú opatrenia, ktoré sú vo vyhláške ÚVZ SR stanovené pre oslavy, kary, večierky a iné obdobné podujatia alebo podujatia v prevádzkach," uviedla k tomu Daša Račková, hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR. Dodala, že opatrenia sú postavené na regionálnom princípe a odvíjajú sa v závislosti od stupňa varovania podľa covid automatu pre okres, v ktorom sa podujatie má uskutočniť. „Pri vymenovaných typoch podujatí platí, že organizátor je povinný uchovávať zoznam a kontakty na účastníkov 14 dní po skončení podujatia, potom je povinný ich zničiť," vysvetlila.

Problémom tiež je, že na miestach, kde je pohyb ľudí vysoký – napríklad na autobusovej či železničnej stanici – nikto nekontroluje povinné po-užitie respirátora.

Pri vstupe do Konkatedrály sv. Mikuláša v Prešove je oznam o usmerneniach. Obsadená môže byť iba polovica miest, čo je v tomto prípade 330. Povinné je šachovnicové sedenie, dezinfekcia rúk pri vstupe, prekrytie nosa a úst. Počas omše je podanie rúk na znak pokoja nahradené úklo- nom hlavy. Sväté prijímanie sa podáva na ruku. „Nechávame to na svedomí veriacich, ale námatkovo to aj kontrolujeme," uviedol dekan rímskokatolíckeho farského úradu Jozef Drondzek. Každý, kto príde na omšu, napíše svoje meno na lístoček a vhodí ho do schránky. Jej obsah uchovávajú niekoľko dní v sakristii.

Kapacitné obmedzenia návštevníkov sú v závislosti od zvoleného režimu stanovené vyhláškou nasledovne:

Zelené okresy:

Zaočkovaní: najviac 400 osôb v interiéri alebo 800 osôb v exteriéri

OTP: najviac 200 osôb v interiéri alebo 400 v exteriéri

Základ: nesmú sa konať

Oranžové okresy:

Zaočkovaní: najviac 100 osôb v interiéri alebo 200 osôb v exteriéri

OTP: najviac 50 osôb v interiéri alebo 100 v exteriéri

Základ: nesmú sa konať

Červené okresy:

Zaočkovaní: interiér max. 50 osôb, exteriér max. 80 osôb

OTP: interiér max. 25 osôb, exteriér max. 40 osôb

Základ: nesmú sa konať

Bordové okresy:

Zaočkovaní: max. 20 osôb

OTP: zakázané

Základ: zakázané

Čierne okresy:

Zaočkovaní: zakázané

OTP: zakázané

Základ: zakázané

(zdroj: ÚVZ SR)