Ani počas útlaku náboženského života komunistami veriaci neprestali chodiť na púť do Levoče prosiť Boha o pomoc. Počas jej vyše 700-ročnej histórie sa tradícia prerušila iba raz, pre pandémiu koronavírusu v roku 2020. Vlani sa konala za obmedzených podmienok. Tento rok sa uskutoční v tradičnom režime, s účasťou veriach. „V tomto roku nepočítame so žiadnymi obmedzeniami, vraciame sa do situácie spred dvoch rokov,“ informoval dekan rímskokatolíckej farnosti v Levoči Peter Majcher.

Mariánska púť sa koná pravidelne pri príležitosti júlového sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike na Mariánskej hore. Počas jej víkendového vyvrcholenia bude platiť zákaz vjazdu pre motorové vozidlá na horu, výnimku budú mať špeciálne povolenia. Pútnici sa tak do priestoru na rozjímanie, modlitby a hľadanie pokoja dostanú iba peši.

Z tradičnej púte, ktorá sa konala pri príležitosti júlového sviatku Navštívenia Panny Márie v Bazilike na Mariánskej hore v Levoči. Predvlani bola zrušená, vlani sa uskutočnila v obmedzenom režime. Zdroj: Milan Kapusta

Počas prichádzajúceho víkendu sa tu budú aj v noci nepretržite slúžiť omše a gréckokatolícka liturgia a konať rôzne pobožnosti, eucharistické poklony či modlitby. Vyspovedať sa bude možné počas celého konania púte, k dispozícii bude viacero kňazov.

V sobotu sa uskutoční odpustová slávnosť pri príležitosti sviatku Navštívenia Panny Márie, ktorej je zasvätená bazilika, odpustovo bude v sobotu ladený celý program. Slávnosť vyvrcholí v nedeľu dopoludnia odpustovou omšou, hlavným celebrantom bude košický arcibiskup Bernard Bober. Počas podujatia nebude chýbať spomienka na sté výročie konsekrácie chrámu biskupom Jánom Vojtaššákom z 2. júla 1922.

Jozef Lapšanský je dlhoročným moderátorom Levočskej púte. Zdroj: archív J. L.

Súčasťou Mariánskej púte je už roky Jozef Lapšanský, ktorý ju moderuje od roku 2004: „Je tu jedinečná atmosféra. Vždy je to o stretnutí so zaujímavými ľuďmi, púť ponúka priestor na premýšlanie, rozjímanie, pokoru a nájdenie pokoja.“ Podľa jeho slov očakávajú približne 400-tisícovú účasť a rekordne teplé počasie: "Areál je priestranný, ľudia sa nemusia tlačiť. Je dosť miesta na rozostupy, všetky podujatia sa uskutočnia vonku, pri hlavnom poľnom oltári, na čerstvom vzduchu." Pripravené sú aj sektory na stanovanie.

Počas púte bude v meste platiť osobitný dopravný režim, pre motoristov čiastočne uzavrú niektoré cesty a tranzitná a autobusová doprava bude odklonená.

Dopravný režim

Vstup na Košickú ulicu a na Námestie Majstra Pavla bude povolený len vozidlám označeným povolením pre služby, zásobovanie a organizačné zabezpečenie Levočskej púte

Povolenie vydáva Mestský úrad Levoča, oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad.

Do uzatvorenej časti mesta Levoča bude umožnený vjazd aj motorovým vozidlám, ktorých majitelia majú v uzatvorenej časti mesta Levoča (Košická ulica, Námestie Majstra Pavla, Sadová ulica, Ulica športovcov, Ružová, Vetrová, Kláštorská, Špitálska, Mäsiarska, Ovocinárska, Vodárenská, Lúčna, Lesná ulica,…) trvalý, resp. prechodný pobyt, majiteľom nehnuteľností, zamestnancom organizácií, ktorí majú sídlo v predmetnej časti mesta, ubytovaným v súkromnom zariadení, zamestnancom mesta Levoča, zamestnancom príspevkových organizácií mesta, organizátorom Levočskej púte a záchranným zložkám (na základe predloženia občianskeho preukazu, potvrdenia o ubytovaní, zamestnaní, resp. iného relevantného dokladu).

Parkovanie

Parkovanie osobných motorových vozidiel bude povolené bezodplatne na parkoviskách a miestnych komunikáciách v meste Levoča nepodliehajúcich osobitnému dopravnému režimu.

Po naplnení parkovacích kapacít budú vodiči motorových vozidiel nasmerovaní organizátormi a dopravným značením do lokality starého ihriska na Potočnej ulici v meste Levoča, ktoré bude slúžiť ako dočasné záložné parkovisko.

Rezervácia parkovacieho miesta nie je možná.

Pre parkovanie autobusov bude vymedzený jeden jazdný pruh na ceste III/3225 v smere od Levočskej Doliny.

Železnice SR počas konania Levočskej púte vypravia mimoriadne vlaky. Zdroj: ZSKK

Mimoriadna vlaková doprava

Mimoriadne vlakové spoje na trati Spišská Nová Ves – Levoča budú vypravené podľa platného cestného poriadku.

Ku vlakovým spojom bude zriadená kyvadlová doprava premávajúca ku poliklinike na Námestí Štefana Kluberta.

Vlaky budú zastavovať iba vo východovej a cieľovej stanici, nebudú stáť v Harichovciach ani v Levočských Lúkach, a zároveň budú vlaky do/z Levoče vedené tak, aby boli vytvorené prípoje v Spišskej Novej Vsi od/na vlaky hlavného ťahu Košice – Žilina – Bratislava.

Vo vlakoch platia štandardné tarifné podmienky. Cestujúci na Levočskú púť si cestovné lístky na vlak budú môcť zakúpiť v ktorejkoľvek stanici v pokladniciach, prípadne u sprevádzajúceho personálu v zmysle Prepravného poriadku ZSSK.

V ŽST Levoča bude pokladnica otvorená v sobotu 2. 7. v čase od 12:00 do 20:15 a v nedeľu 3. 7. 2022 v čase od 6:00 do 16:10. Kontrola cestovných dokladov bude prebiehať v Spišskej Novej Vsi a v Levoči už pri nástupe do vlaku, resp. vo vlaku.

Podrobnejšie informácie získate v ktorejkoľvek osobnej pokladnici, nonstop na linke Kontaktného centra 18 188, na našom webe www.zssk.sk, ale aj na e-mailovej adrese [email protected]

Mimoriadne vlaky vypravené počas víkendu 2. a 3. júla 2022 do Levoče. Zdroj: ZSSK

Kyvadlová doprava

Tohto roku premávať nebude.

Mestská hromadná doprava bude premávať podľa platného grafikonu.

Prímestské spoje Levoča – Spišská Nová Ves budú premávať ku poliklinike na Námestí Štefana Kluberta (zastávka Levoča, Prešovská). Výstupná a nástupná zastávka bude na ceste I/18 nad parkoviskom na Sadovej ulici.

Zásobovanie

Zásobovanie, dovoz a odvoz tovaru pre príležitostný trh na Ulici športovcov bude povolené len vozidlám označeným povolením pre služby a zásobovanie.

Povolenie vydáva Mestský úrad Levoča, oddelenie investičnej činnosti, územného plánovania a životného prostredia, stavebný úrad.

Vzdialenosti od Levoče

Bratislava – Levoča: 360 km

Košice – Levoča: 93 km

Banská Bystrica – Levoča: 155 km

Poprad – Levoča: 27 km

Žilina- Levoča: 167 km

Trenčín – Levoča: 245 km

Prešov – Levoča: 56 km

Levoča. Zdroj: Shutterstock

Mariánska hora v číslach

1247 – postavili tu prvú kaplnku

650 000 veriacich – na púti v roku 1995 počas návštevy Svätého Otca Jána Pavla II.

756 m.n.m. - nadmorská výška baziliky na Mariánskej hore

2.júl 1922 – kostol slávnostne posvätil nový biskup Ján Vojtaššák

2000 – vydal levočský farár František Dlugoš podrobné dejiny Mariánskej hory v Levoči

najstaršie nálezy sú z 9. storočia

najvyšší na svete je hlavný gotický oltár (18,62 m) v kostole sv. Jakuba a vyrobený z lipového dreva v dielni Majstra Pavla v 16.storočí

najväčšie v Európe je námestie so stredovekým tvarom obdĺžnika o stranách v pomere 3:1

najväčšia púť na Slovensku sa konala v r. 1995 v Levoči počas návštevy Svätého otca pápeža Jána Pavla II.

jediná úplne zachovaná krížová chodba na Slovensku zo 14. storočia je v budove Starého kláštora minoritov

Pamiatky Levoče

Na archívnej snímke z 22. júna 1975 staré kráľovské mesto Levoča, miesto dlhoročného pôsobenia vynikajúceho rezbára, majstra Pavla z Levoče. Pohľad na radnicu a Chrám sv. Jakuba na Námestí Majstra Pavla v Levoči. FOTO TASR - Štefan Petráš Zdroj: archív D. M.

Bazilika Minor Panny Márie - tvorí dominantu Levoče, týči sa na strmom kopci, vidieť ju z každého kúta mesta, o rozvoj mariánskeho kultu sa pričinili minoriti, ktorí si založili v prvej polovici 14. storočia kláštor.

Chrám sv. Jakuba - gotická stavba ukrýva nedávno rekonštruovaný vzácny hlavný oltár od Majtra Pavla z Levoča, je jedným z najväčších oltárov na svete, má výšku 18,62 metrov, celý je z lipového dreva a vznikol v rokoch 1507-1517, je národnou kultúrnou pamiatkou.

Evanjelický kostol - bol postavený v rokoch 1825 - 1837 v klasicistickom štýle v tvare gréckeho kríža, v interiéri kostola sú tri empory, na ktorých je organ, archív a hodnotná knižnica, v kostole je vzácny barokový drevený a kovaný kríž.

Klietka hanby - je zo 16. storočia, v minulosti slúžila ako trest pre delikventov, končili tu aj dievčatá a ženy, ktoré sa previnili.

Levočská radnica - jej pôvod siaha do 15. storočia, maľby na jej fasáde predstavujú symboly občianskych cností: striedmosť, opatrnosť, udatnosť, trpezlivosť a spravodlivosť, zasadacia sieň slúži mestu na reprezentačné účely.

Veľký župný dom - veľkolepú administratívnu budovu postavil v rokoch 1806-1826 pre Levoču architekt z Egru Anton Povolný, slúžila ako sídlo administratívy, lebo Levoča bola od 16. storočia až do konca roku 1922 sídlom Spišskej župy, považuje sa za najkrajší župný dom v bývalom Uhorsku.

Veľký župný dom sa považuje za najkrajšie administratívne budovy v bývalom Uhorsku. Postavili ho podľa projektu Antona Povolného v roku 1826 pre Spišskú župu, ktorej sídlom bola Levoča od 16. storočia až do konca roku 1922. Klasicistický sloh architekt prispôsobil renesančnému prostrediu mesta zdôraznením horizontálnych línií. Dnes opäť slúži administratívnym účelom. Zdroj: Ingrid Timková

Manuál pre pútnika

Zoberte si:

spevník

pokrývku hlavy, prípadne slnečník

dáždnik alebo pršiplášť

pevnú a uzavretú obuv

tekutiny

stan v prípade nocľahu

deku alebo karimatku

počas púte bude na Mariánskej hore zdravotnícka služba - dobrovoľníci, lekári, záchranári

o pitný režim bude postarané

občerstvenie si môžete kúpiť len pod Mariánskou horou

Pútnici na Mariánsku horu prichádzajú peši. Zdroj: Milan Kapusta

