Pre rodáka zo Ždiaru sú Tatry domácim strediskom, v ktorom v roku 2015 vytvoril prvý národný rýchlostný rekord s hodnotou 160,79 km/hod. V polovici marca tohto roku ho na zjazdovke v Lomnickom sedle zlepšil na aktuálnu hodnotu 174,57 km/hod.

Testovanie

Súčasná pretekárska sezóna Michalovi pomaly končí a tak sa účastník Majstrovstiev sveta, Svetových pohárov alebo extrémnych pretekov Speed Masters venuje príprave a testovaniu materiálu na ďalšiu sezónu. „Prekonávanie rekordov vo Francúzsku, ktoré malo byť bodkou za aktuálnou sezónou, nám zrušili, a tak sme sa rozhodli s mojím tímom venovať už príprave na budúci rok. Kvalitné podmienky na zjazdovkách nám umožnili otestovať viacero lyží a ich správanie, šli sme do toho naplno vrátane využitia latexovej kombinézy a špeciálnej prilby tak, aby sme čo najlepšie nasimulovali súťažné podmienky. Testovali sme lyže, ktoré majú rôzne štruktúry, aby som si mohol vybrať tú najlepšiu kombináciu,“ prezradil Michal Bekeš.

Dôraz na aerodynamiku

V tejto sezóne ho čakajú už len posledné preteky, ktoré budú na budúci týždeň vo švédskom Are. Bude to Red Bull Homerun, ktorý dá bodku za celou touto sezónou. Do tej budúcej chce nastúpiť čo najlepšie pripravený. „Nenechávam nič na náhodu, viac pozornosti budem venovať lyžiam, zdokonaliť chcem aj aerodynamiku a v tejto súvislosti pripravujem aj jedno prekvapenie. O tom však niekedy nabudúce,“ uzavrel sympatický Ždiaran.

