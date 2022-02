Najčastejšie mýty o chudnutí: Ak ich poznáte, zhodiť kilá je pre vás maličkosť!

Foto: Shutterstock

Nestresujte! Život nie je len o kilách a všetky zaručené recepty na chudnutie berte s rezervou. Veď čo platí pre jedného, neplatí pre druhého!

Odpovede: 1: Kľúčový je množstvo energie, ktoré naše telo spotrebuje. Ak jeme menej, sme unavení a začneme strácať nielen tuky, ale aj svaly. 2: Cukry (sacharidy) tvoria jednu z dôležitých zložiek potravy. Mali by predstavovať asi polovicu denného energetického príjmu 3: Tuky v jedle sú nepostrádateľné, pomáhajú odbúrávať tuky. 4: Žiadny výskum nepotvrdil, že by nízkokalorické sladidlá podporovali chuť do jedla. 5: Bielkoviny zaháňajú hlad a pomáhajú likvidovať tuky. 6: Komplexné sacharidy (zemiaky, cestoviny, ryža) sú žiaduce, vyradiť treba jednoduché cukry obsiahnuté v sladkostiach. 7: Komplexné sacharidy si môžete dať aj večer, telo po nich dobre regeneruje, stačí si ustrážiť príjem kalórií v priebehu dňa. 8: Veľa obéznych sa stravuje nepravidelne a vynecháva raňajky. Preto ich telo čaká na ďalší prísun energie a prijatú energiu si ukladá na horšie časy do tukových zásob.