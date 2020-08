Už hneď po narodení musela Sofia absolvovať 6-hodinovú operáciu! Robili jej plastiku miechy v bratislavskej nemocnici na Kramároch. Keď mala mesiac, operovali jej hlavičku, aby nerástla vplyvom zväčšnia objemu tekutiny v mozgových komorách. Po ďalšej reoperácii sa jej komôrky v hlavičke stiahli. Do pol roka veku mala obe nožičky kvôli šľachám v Achilovej päte v sádre, každý týždeň chodili na presádrovanie. Keď mala pol roka, operovali jej ich a musela nosiť vyše roka dlahy. Okrem toho cvičili, rehabilitovali. Každý deň!

Každodenná rehabilitácia. Zdroj: archív N. M.

Mama malej Sofie Nikola Matvijová (26) zo Šarišských Michalian (okres Sabinov) má však nezlomnú voľu pomôcť dcérke. A jej odhodlanosť kombinovaná so silnou vytvrvalosťou postupne prináša ovocie. V podobe zlepšujúceho sa zdravotného stavu dievčatka. Lebo kým spočiatku to vyzeralo tak, že nebude nielenže chodiť ale ani sedieť, dnes svitá nádej, že sa tento čierny scenár nenaplní. Sedieť už dokáže, hoci s oporou. A existuje aj šanca, že sa bude môcť dokonca aj postaviť na svoje nožičky a chodiť! Nádejou je liečba kmeňovými bunkami v Mexiku, ktorú im už tamojší lekári dokonca odobrili. Lenže ako to už na Slovensku býva, zdravotné poisťovne ju nepreplácajú a výdavky musia hradiť rodičia. “Potrebujeme na to celkovo okolo 25-tisíc eur. No nie je to v našich finančných možnostiach, hoci manžel ťažko pracuje v zahraničí. S dcérou denne absolvujeme lekárske vyšetrenia, chodievame na rehabilitácie, ktoré si sami platíme,”vysvetľuje Nikola dôvody toho, prečo prosí dobrých ľudí o pomoc pri bierke peňazí na tento účel.

Na druhý deň po narodení absovovalo dievčatko 6-hodinovú operáciu. Zdroj: archív N. M.

Zarážajúce je, že na východe nie sú špecialisti, ktorí by sa venovali deťom s takýmito diagnózami a tak musia rodičia postihnutých detí cestovať cez celú republiku za lekármi do Bratislavy. “Stojí nás to nemalé peniaze. Aj preto sa musela rodina rozdeliť a manžel šiel za prácou do Nemecka,” vraví Nikola, ktorá tak musí absolvovať všetky povinnosti sama. Takmer každý deň cestuje so Sofiou desiatky kilometrov za lekármi či na rehabilitácie. A veľké výdavky majú aj s liečebnými pobytmi, väčšinu si musia hradiť sami. Lebo štát uhrádza iba zlomok, navyše, výsledky priniesli iba tie, ktoré absolvovali v súkromných zariadeniach.

To, že niečo nebude s dieťatkom v poriadku, oznámili Nikole ešte počas tehotenstva. Bola v šoku, keďže prvé dieťa, dnes už štvorročnú Natálku donosila zdravú: “Do 35. týždňa tehotenstva som mala všetky výsledky vyšetrení v poriadku,”spomína mladá žena, ktorá verí, že sa jej podarí postaviť dcérku a nôžky a Sofinku bude behať za svojou sestričkou. “Sme v kontakte s mamou malého chlapčeka zo Slovenska, ktorý liečbu v Mexiku absolvoval a veľmi mu pomohla,” uzatvára s nádejou na pomoc dcérke.