Prvé biologické skúšky Sputnika na malých zvieratkách dopadli dobre! Päť myší a 2 morčatá, ktoré zaočkovali v Imune prvou a druhou dávkou ruskej očkovacej látky Sputnik V prežili a nemali žiadne ťažkosti. Potvrdil to vedúci zvieratníka a výskumný pracovník referátu biologických skúšok Miroslav Ryzner.

Podľa európskeho liekopisu sa, okrem iného, museli vykonávať aj testy na abnormálnu toxicitu. Teda, či vakcína nie je jedovatá. A práve toto skúmali v Imune v Šarišských Michaľanoch na bielych myšiach a morčatách skúsení špičkoví odborníci. Ako jedny z mála laboratórií na Slovensku spĺňajú prísne kritériá na skúšanie biologických liekov na zvieratách. Na takéto testy majú povolenie od Štátneho ústavu na kontrolu liečiv (ŠÚKL). Ďalšie skúšky vykonávajú iné laboratóriá, napríklad na sterilitu v Biotechnologických laboratóriách Slovenskej akadémie vied, ktoré sú v areáli Imuny.

Skúškou bezpečnosti na toxicitu na myšiach a morčatách zisťovali potenciálne nežiaduce prímesi z výroby."Testovanie oboch komponentov vakcíny prebiehalo na piatich myškách a dvoch morčatách. Boli im vpichnuté do čriev. Skúška trvala sedem dní, počas celého pozorovacieho obdobia sa u nich neprejavili žiadne prejavy toxicity, nestratili na hmotnosti, žiadne zviera neuhynulo. skúška dopadla s vyhovujúcim výsledkom," povedal vedúci zvieratníka a výskumný pracovník referátu biologických skúšok Miroslav Ryzner. Osud zvieratiek je spečatený, teraz, po ukončení testovania, ich utratia.



Testy na Sputnik prebiehali tak, ako aj na iné prípravky určené na liečbu - teda na 5 myšiach a 2 morčatách. Myšky musia mať špecifickú váhu určenú liekopisom. Každá biela myška musí na začiatku experimentu vážiť okolo 20 gramov, morča okolo 300 gramov. Ich srsť označia príslušnou farbou - modrou alebo červenou, ktoré určujú prvú alebo druhú dávku vakcíny. “Následne prebieha aplikácia celej ľudskej dávky, teda 0,5 ml. Testovacie obdobie prebieha sedem dní. Počas nich sa sledujú toxické prejavy, strata hmotnosti či prípadné úmrtie. Ak by niečo z tohto nastalo, skúška sa môže ešte raz opakovať. Ak by uhynulo viac ako jedno zviera, skúška hneď pri prvom kole sa uzatvára ako nevyhovujúca,” vysvetlil vedúci zvieratníka a výskumný pracovník referátu biologických skúšok Miroslav Ryzner.

V Imune takto rutinne testujú všetky svoje farmaceutické prípravky, ktoré prepúšťajú na trh. Prípadná toxicita by sa mohla prejaviť ako zješená srsť, výtoky zo slizníc, apatia, nechutenstvo, strata hmotnosti. “Ide teda o testovanie, či vakcína neobsahuje aj látku, ktorá by ju kontaminovala a ohrozovala by tak zdravie a bezpečnosť obyvateľov krajiny. Nesledujeme dlhodobý efekt prípadne imunologický vplyv na zviera. Lebo prejavy môžu byť po dlhšom časovom období, ale tu ide iba o test neškodnosti. Teda, či tá látka neobsahuje jedované prímesy,” dodal Ryzner.

Teraz vyhotovia protokol a certifikát o skúške a o tom, že vakcína vyhovuje daným parametrom. “Pravidelne sú zvieratá pod veterinárnou kontrolou. Je presne špecifikované, aký klinický stav musia mať pred podaním vakcíny. Bez toho, aby spĺňali prísne kritériá liekopisu nemôžu byť použité na dané skúšanie,” skonštatovala vedúca zabezpečenia kvality Dominika Trošanová s tým, že do priestorov zvieratníka môžu vkročiť iba zamestnanci s povolením vedúceho oddelenia a v patričných ochranných odevoch.

FOTOGRAFIE ZO ZVIERATNÍKA V IMUNE, KDE PREBIEHAJÚ TESTOVACIE SKÚŠKY NA BIELYCH MYŠIACH

