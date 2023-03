Do hlavného mesta sa vybral študovať na Univerzite Komenského učiteľstvo hudby a biológie. Táto cesta je pomerne dosť vzdialená od toho, čomu sa Rudolf Šťastný (28) venuje teraz. No náhoda spôsobila zmenu v jeho smerovaní a narušila prvotné plány. “Zamestnal som sa v obchode s odevami. Stretával som tam rôznych ľudí z módnej oblasti, vysvetľovali mi, ako sa robia strihy, ako sa vyberajú materiály a ako vytvoriť odev. Vtedy som začal rozmýšľať, prečo nevedieť robiť to, o čom rozprávajú,” zaspomínal si na časy, keď prišiel na to, že štúdium, ktoré si prvotne vybral, nie je to pravé orechové pre neho. Preto si iba z povinnosti dokončil bakalára z hudby a biológie a začal sa venovať pomaturitnému štúdiu na súkromej škole odevu a textilného dizajnu: “Tam ma to neskutočne chytilo. Dostal som sa na stáže ku slovenským dizajnérom, bol som súčasťou prípravy prehliadok tvorcov zvučných mien."

Od tohto celého bol iba kúsok k tomu, že sa zoznámil s istými ľuďmi a začal pracovať ako dizajnér v slovenskej odevnej firme vyrábajúcej športové oblečenie pre ľudí do hôr, ktoré má vydržať niekoľko rokov a osloviť čo najširšie publikum. “A potom mi na škole dizajnu mi ponúkli pracovné miesto. Takže to učiteľstvo ma nakoniec aj tak zastihlo,” zasmial sa. Preto sa rozhodol rozšíriť si kvalifikáciu v a podal si prihlášku na druhý stupeň vysokej školy výtvarných umení, kde teraz študuje.

Rudolf Šťastný pri tvorbe. Učiteľ biológie a hudby presedlal na módny odevný dizajn. Spolupracoval so slovenskými dizajnérmi zvučných mien. Teraz sa venuje vlastným návrhom a zároveň študuje na druhom stupni na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave. Zdroj: archív R.Š.

Súčasne popri všetkom tvorí, pracuje na vlastných zákazkách: “Momentálne mám rozpracované svadobné šaty pre kamarátku, ktorá sa bude vydávať v septembri v Prešove.” A vo štvrtok ho čaká event, na ktorom predstaví svoje práce vytvorené pre slovenskú módnu značku: “Robili sme upcykling oblečenia. Používali sme ich materiály a odevy. Je to spojené s predajom a výťažok ide danému dizajnérovi.”

Momentálne pripravuje pánsku letnú kolekciu v rámci môjho semestrálneho zadania. “Chcel by som sa orientovať na sféru pánskeho luxusnejšieho odievania, ale aj streetového, uvoľneného, decentného obliekania, ktoré sa dá vzájomne kombinovať. Na Slovensku totiž nie je veľa módnych tvorcov, ktorí vytvárajú pánsku módu, keďže dámy sú náchylnejšie nakupovať veľa a vyzerať dobre,” zasmial sa.

A čo hovorí na kritiku, že naši dizajnéri nevedia tvoriť pre plnoštíhle postavy? “Áno, je to pravda, tvrdí to aj moja mamina. Takže je možno iba otázkou času, kedy zabŕdnem aj do tejto sféry,” zamyslel sa.