Viacerí odborníci pritom hovoria o dlhodobom zanedbávaní regiónu Zemplína v oblasti medicínskej starostlivosti.

Špičkové pracovisko

Michalovská nemocnica sa od svojho otvorenia v roku 2017 mala stať koncovou nemocnicou pre spomínaný región. Prispieť k tomu malo aj vybudovanie pracoviska intervenčnej rádiológie.

„V roku 2020 sme chceli spustiť intervenčný program pre akútne cievne mozgové príhody (CMP). Práve tie sa výrazne podpisujú pod nelichotivú štatistiku odvrátiteľných úmrtí u nás, a to najmä na východnom Slovensku. Tento región s výnimkou Košíc doteraz nemá akútne pracoviská, ktoré by dokázali pacientom s CMP operačne pomôcť. Aj keď michalovská nemocnica takéto pracovisko má, doteraz najmä od štátnej zdravotnej poisťovne nemá dostatočnú podporu na intervenčné zákroky,“ vysvetľuje Vladimír Dvorový, riaditeľ siete ProCare a Svet zdravia. Pre porovnanie - na západnom Slovensku je takýchto pracovísk päť.

Zvýšiť šance na prežitie

Zdôraznil, že nemocnica sformulovala výzvu o preradenie zariadenia do kategórie všeobecných nemocníc, čo by jej umožnilo zásadne zvýšiť dostupnosť nových akútnych výkonov pre obyvateľov východného Slovenska. „Vlani tu cievne mozgové príhody postihli až 2 977 pacientov, ktorí sa teoreticky mohli podrobiť cievnemu intervenčnému zákroku, a tak výrazne zvýšiť svoje šance na prežitie. Východné Slovensko má však iba dve pracoviská. Preto sa v porovnaní s priemerom Slovenska k život zachraňujúcemu zákroku dostane o vyše polovicu menej pacientov, v porovnaní so západným Slovensko je to dokonca až trojnásobne menej. Nedostatočná podpora zo strany najväčšej štátnej zdravotnej poisťovne však okrem tejto ambície brzdí aj nový angiologický program pre široký región Zemplína,“ netají nespokojnosť Dvorový.

Michalovčanke Helene Čonkovej (70) včasným zákrokom zachránili v nemocnici Svet zdravia v Michalovciach život. (archív) Zdroj: Daniela Pirschelová

Pacienti z rôznych regiónov

Pod vedením primára Ľubomíra Špaka zrealizovalo oddelenie už 1 078 operačných zákrokov. Až 60 percent pacientov pochádza z mimo Michalovského okresu. „V porovnaní s krajskými klinikami dokážeme vykonať intervenciu oveľa skôr, a to už do 14 dní. Zákroky sú však veľmi nákladné. Úspešnosť liečby je však veľmi vysoká a potrebuje ju čoraz viac najmä seniorov,“ spresnil primár oddelenia intervenčnej angiológie.

Biplanárny angiograf, ktorý je srdcom pracoviska ponúka možnosť zobrazenia ciev v dvoch rovinách v reálnom čase. Primár Ľubomír Špak primár pracoviska intervenčnej angiológie. Zdroj: Daniela Pirschelová

Poisťovňa tvrdí svoje

Podľa VŠZP je v regióne dostatočná sieť angiologických pracovísk. "Intervenčnú kardiológiu máme v regióne zazmluvnenú vo Východoslovenskom ústave srdcových a cievnych chorôb, v Univerzitnej nemocnici L. Pasteura v Košiciach, ako aj vo Fakultnej nemocnici J. A. Reimana v Prešove. Tieto výkony sú mimoriadne náročné na prístrojové vybavenie a erudíciu špecialistov, a preto preferujeme centrá s dlhoročnými skúsenosťami a kvalitnými výsledkami,“ informoval Matej Neumann z komunikačného referátu VŠZP. Dodal, že výkony realizujú pracoviská plynule a bez čakania.

"Drobný zákrok", obrovský prínos

Štandardný výkon sa robí iba v lokálnom umŕtvení. Cez malý vpich na nohe alebo na ruke sa do cievy zavádzajú katétre, ktoré cievu umožňujú spriechodniť a obnoviť krvné zásobenie orgánov a končatín. Pacient na druhý deň po výkone je pripravený na návrat do aktívneho života.

Cievne mozgové príhody

Mozgové príhody a infarkt myokardu sú na Slovensku hlavnou príčinou úmrtí. Podľa Európskej komisie u nás každých 45 minút zomrie na tieto ochorenia jeden človek vo veku do 70 rokov zbytočne. Najúčinnejšiu liečbu predstavuje dostať pacienta k odbornému lekárovi do šesť hodín. Ak sa podarí v tomto intervale od vzniku príhody zrealizovať tento zákrok, šanca na vyliečenia pacienta je oveľa vyššia.

Michalovská nemocnica Svet zdravia, patrí k špičkovým zariadenia svojho typu u nás. Zdroj: Daniela Pirschelová

Koľko máme centier?

Na Slovensku je dnes iba desať centier schopných vykonať tento zákrok. Na západnom Slovensku je ich šesť, v strede a na východe po dve. Nové intervenčné pracovisko na Zemplíne by túto negatívnu štatistiku mohlo výrazne zlepšiť.

Viac fotografií z pracoviska nájdete v galérii

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Súhlasíte s názorom, že štátna zdravotná poisťovňa by mala poskytnúť väčšiu podporu michalovskej nemocnici? áno 100%

nie 0%

neviem posúdiť 0%

je mi to jedno 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Denník Plus JEDEN DEŇ patrí do portfólia finančnej skupiny Penta rovnako ako sieť nemocníc Svet zdravia.