Primátorovi Jaroslavovi Polačekovi nepridali na pokoji ani slová premiéra Igora Matoviča o tom, aby nemudroval a telefonoval zdravotným sestrám. Nech nečaká, že štát mu donesie zdravotníkov alebo, že zdravotník mu pristane ako Majka z Gurunu na Hlavnej ulici...! Matovič zároveň "prispel radou", aby mesto zostavilo odberové tímy z piatich poslancov a jedného zdravotníka.

Oslovili zahraničných partnerov

Košickí radní v snahe urobiť všetko preto, aby mohli byť otestovaní tí, ktorí budú mať o to záujem, a nemuseli pri tom stať v dlhých radoch, oslovili viaceré partnerské mestá a samosprávy. "Prosba o pomoc smerovala do miest Miškolc, Abaújszantó, Budapešť, Ostrava, Rzeszow, Krosno a Krakow. Rovnakú výzvu o pomoc so zabezpečením zdravotníkov sme adresovali aj generálnemu konzulátu SR v Krakowe a generálnemu konzulátu Maďarska. Netrpezlivo čakáme na ich odpoveď," uvádza sa v stanovisku košickej radnice.

Výzva zdravotníkom



"Ak poznáte vo svojom okolí lekárov, sestričky, záchranárov alebo študentov medicíny záverečných dvoch ročníkov, ktorí môže prísť v sobotu a nedeľu na celoplošné testovanie, odkážte ich na stránku https://www.somzodpovedny.sk/zdravotnici/," prosí primátor Jaroslav Polaček. Dodáva, že je dôležité sa v tejto chvíli zomknúť. "Vytvorili sme obrovskú skupinu ľudí aj z pohľadu dobrovoľníkov a administratívnych pracovníkov, ktorí sú odhodlaní urobiť všetko pre najlepšie zvládnutie celoplošného testovania," napísal Polaček na sociálnej sieti.

Turčanová a Polaček oslovili vládu

Košický primátor Jaroslav Polaček spolu s primátorkou Prešova Andreou Turčanovou dnes vyzvali premiéra Igora Matoviča, aby vláda v spolupráci s armádou zvážila možnosť navýšenia počtu odberných tímov v oboch mestách.

„Pravdou je, máme schválených málo odberových tímov, pretože pôvodne sa plánovalo trojdňové testovanie. Pre zlepšenie situácie navrhujeme, aby ich počty bolo možné navýšiť, a aby občania nemuseli stáť v dlhých radoch,"uviedli predstavitelia obidvoch miest.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom!

Anketa Podľa vášho názoru zvládnu Košičania a Prešovčania testovanie svojich obyvateľov? áno 27%

nie 69%

možno 4%

neviem 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný