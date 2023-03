Igor Matovič s priškrteným hlasom povedal: "Asi polhodinu pred Michalovcami som poslal manželke link na zoznamku, že keď to neprežijem, aby si našla lepšieho...," znela odpoveď šéfa hnutia.

Dadka to okomentovala najvýstižnejšie a najslušnejšie: "...ten Mesiášov výrok..no toto je fakt hodné politika!!!!"

Názor lekárky

Zaujímalo nás, čo na slová lídra hnutia hovorí psychiatrička Danica Caisová: "Beriem ich len ako prejav jeho zmyslu pre humor, nijako ináč. Prípadne by sa to dalo zobrať tak, že pán Matovič sa inšpiroval myšlienkou niekoho iného, lebo toto som už veľakrát počula aj v minulosti. Ak si nejaká vdova nájde nového partnera, tak svoje konanie obhajuje neskôr slovami, že partner pred skonom jej dal súhlas na to, aby ho neoplakávala a neostávala sama. Aj v danom prípade, poslaním linku na zoznamku (ak to skutočne urobil) ako keby chcel politik poukázať na to, že je aj on k Paulíne veľkorysý," povedala skôr s úsmevom ako vážne renomovaná lekárka.

Scenár neocenil, zdupkal bez rozlúčky

Hlavný rečník v Michalovciach toho narozprával dosť. Okrem iného aj o okolnostiach odchodu Eduarda Hegera. S polemikou sa preto stretlo aj to, či Matovič skutočne stojí za myšlienkou odchodu povereného premiéra alebo nie. Líder OĽaNO trvá na tom, že je to pravda. "Edo Heger bol dlhé roky s nami, neviem bolo to asi 7 - 8 rokov. V polovici decembra som prišiel s ideou, aby išiel vlastnou cestou a pozliepal tie malé drobné strany a pribral aj KDH a Alianciu, aby nám tie hlasy neprepadli. Najprv nikto z našich nechcel, aby sme sa rozišli a každý sa uberal svojou cestou. Začiatkom nového roka som si však všimol, že Edo sa nám odcudzuje," povedal poslanec.

Matoviča podľa jeho slov zaskočilo a ostal sklamaný rovnako ako jeho stranícki kolegovia v poslaneckom klube, že sa pred odchodom neprišiel osobne rozlúčiť. "Dokonca ani Jaro Naď. No a prekvapilo ma, keď Heger predstavil svojich ľudí. Vidím jeho smerovanie dosť takým až ultraliberálnym smerom. Mimoriadne ma to zarazilo," zdôraznil líder hnutia.

Bez obáv

Chceli sme vedieť, či sa Matovič neobáva, že by Demokrati vytlačili jeho hnutie z parlamentu po voľbách. "Nie, vôbec. V mojom scenári, ktorý som poslal Edovi v decembri k jeho osamostatneniu som napísal, že je celkom možné, že podľa prvého prieskumu preferencií, skončíme so 4 percentami, teda pod hranicou zvoliteľnosti," hovorí. Dušuje sa, že napriek tomu si myslí, že je správne toto urobiť pre Slovensko. "Ja sa vôbec nebojím o náš výsledok, lebo my máme vždy veľké kopy skrytých voličov, ktorí sa k nám síce v prieskumoch neprihlásia, ale vo voľbách nás prídu voliť," znie zvláštne vysvetlenie Igora Matoviča. Tvrdenia Hegera o tom, že mu nebolo umožnené byť predsedom OĽaNO, jeho aktuálny líder popiera "Edo mi nikdy ani slovom nespomenul, že by chcel viesť hnutie," uzavrel Igor Matovič.

Anketa Podľa vášho názoru dostanú sa do parlamentu po predčasných voľbách Demokrati a OĽaNO? budú tam obidve strany 20% nebude tam ani jedna 80% len OĽaNO 0% len Demokrati 0% neviem 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný

Vyjadrite svoj názor v komentároch pod článkom

Prečítajte si tiež: