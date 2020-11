Boháči! Obyvateľom obce Sokoľany z jedného dňa na druhý pribudli do obecnej pokladne státisíce eur. Najvyšší súd potvrdil rozhodnutie Okresného úradu Košice -okolie z roku 2013 o hranici medzi obcou Sokoľany a mestom Košice. Do ktorého katastra patria pozemky, na ktorých stojí U. S. Steel Košice.

Najvyšší súd má v tom jasno, a pozemky pod železiarňami priklepol do katastra obce Sokoľany, nie metropoly východu. Znamená to, že daň z nehnuteľnosti namiesto do Košíc odteraz poputuje na účet obce!

Domáci jasajú

Správa potešila všetkých obyvateľov obce. „Práve sme sa so susedkou bavili, čo všetko by sa tie peniaze mohlo urobiť, či opraviť. Vyšlo nám, že by sme potrebovali aspoň dvakrát toľko,“ smeje sa Katarína (48), ktorú sme zastihli na zastávke autobusu. Podľa jej slov, rozhodnutie súdu čakali. „Akurát sa to vlieklo strašne dlho. Nechápem, ako sa v podstate jednoduchý spor mohol toľko naťahovať,“ zdôrazňuje Katka.

Michal (37) by si tiež vedel predstaviť, do čoho všetkého by sa dali peniaze investovať. „Určite by sa o tom malo debatovať. Každému sa zdá najdôležitejší jeho problém, ale podstatné bude, aby to nerozhádalo ľudí. Viem si predstaviť, že sa vytvorí nejaký plán, s tým, že v priebehu troch až piatich rokov postupne príde na rad všetko dôležité,“ myslí si Michal, ktorý by najviac preferoval peniaze na kultúru a šport.

Dlhé desaťročia súdnych ťahaníc

Súdny spor medzi obcou Sokoľany a mestom Košice sa vliekol takmer štvrťstoročie. Išlo o vlastníctvo pozemkov s výmerou 706 hektárov na ktorých od roku 1960 postupne vyrástol oceliarenský kombinát - U. S. Steel Košice. Každá zo zúčastnených strán chcela dokázať, že pozemky patria do jej katastra. Bodku za sporom dal 4. novembra až Najvyšší súd.

Spor sa ťahal mnoho rokov preto, lebo sporné územie veľké takmer 700 hektárov patrilo „na striedačku“ raz Košiciam inokedy obci, v závislosti od toho, na stranu koho sa jednotlivé súdy priklonili.

Domáci sledujú, ktorým smerom fúka vietor, a najradšej sú ak je to od obce. Zdroj: František Iván

Rozdiel nie je zanedbateľný

Výška dane z nehnuteľnosti, ktorú by mali zaplatiť oceliarne majiteľovi pozemkov, je rozdielna. V prípade Sokolian ide o takmer 700-tisíc eur, do kasy mesta Košice by však prispeli až 7 miliónmi eur.

Starosta František Beregszászi presne vie, kam by smerovali peniaze. „Potrebujeme dokončiť kanalizáciu, vybudovať telocvičňu pri základnej škole, opraviť miestne komunikácie, vybudovať chodníky, nový zberný dvor a opraviť materskú škôlku,“tvrdil starosta. Pred časom nám starosta povedal, že je obrovský záujem o sociálne byty, preto aj tam by smerovali peniaze. "Pre blízkosť fabriky a pre zlepšenie životného prostredia plánujeme masívnu výsadbu zelene,“uzavrel.

Košickí radní, zrejme skúsia niečo vymyslieť, aby neprišli o toľké milióny. Zdroj: František Iván

Metropola východu obišla naprázdno

Košickým radným do rečí veľmi nie je, výpadok dane totiž mesto určite pocíti.... "Mesto Košice si počká na písomné vyhotovenie rozsudku, zanalyzuje ho, zváži všetky možnosti a následne sa rozhodne o ďalšom postupe. O toto územie budeme aj naďalej bojovať, pretože pozemky, na ktorých sa nachádza závod košického U. S. Steel Košice, patria podľa nášho právneho názoru do katastra mesta,“ povedal hovorca Vladimír Fabian.

Vedenie spoločnosti U. S. Steel Košice sa zachovalo diplomaticky. "Nie sme účastníkom konania, bolo by predčasne sa k tomu vyjdrovať," uviedol Ján Bača.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom.

Anketa Podľa vášho názoru je normálne, aby sa súdne spory ťahali mnoho desiatok rokov? áno 5%

nie 92%

niekedy 0%

neviem 0%

je mi to jedno 3% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný