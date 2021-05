Paľkov odchod z tohto sveta bol náhly, no o to bolestivejší. Všetko sa udialo v priebehu deviatich dní, ktoré sa začali vlani v novembri pohľadom do jeho krásnych očiek. Tie sa mu sfarbili do žlta a nasledovala séria lekárskych vyšetrení s hospitalizáciou v prešovskej detskej nemocnici, kde už o pár hodín skončil na Jednotke intenzívnej starostlivosť.

„Lekári mi povedali, že nemajú kapacity na to, aby som tam zostala s ním. Mne však stále v ušiach znelo iba to, že ho nesmiem opustiť, lebo sa k nemu viac nedostanem,” spomína mladá mamička.

Lucia sa tvárila, že nič nepočula a že sa jej požiadavka personálu na opustenie nemocnice netýka. „Snažila som sa nebyť na príťaž, aby nemuseli ratovať ešte aj mňa. Utišovala som synčeka, pomáhala som pri vyšetreniach,” vraví. Jej taktika sa ukázala ako dobrá, pretože chlapčeka už o dva dni museli previezť do košickej detskej nemocnice. „V nej mali pri každom detskom lôžku pripravené kreslo pre rodiča,” prízvukuje Lucia.

Na druhej strane ju šokovalo, že v jednej nemocnici majú vytvorené podmienky pre matky a otcov detí a inde nie. Z Košíc, kde Paľkovi na JIS-ke nasadili dialýzu pečene, putovali do Bratislavy a odtiaľ do Prahy. V nej Paľko podstúpil transplantáciu pečene, ktorá sa skončila v poriadku a svitla im nádej. Osud však mal pre nich pripravený iný scenár… Čítajte v popise fotky v GAlÉRII tu.

Nešťastná mamička sa však v tej chvíli zaprisahala, že Paľkova smrť musí poslúžiť iným. Založila občianske združenie Strážni anjeli, oslovila štátne nemocnice, v ktorých majú oddelenia JIS, napísala primárom a ponúkla pomoc pri zriadení izieb pre rodičov, aby mohli zostať v nemocnici pri svojich zomierajúcich deťoch či pri tých s náročnou liečbou.

„Ozvali sa dve primárky z prešovskej a popradskej nemocnice. Obe úžasné ženy, ktoré naša myšlienka nadchla a súhlasili s tým, že vyčlenia miestnosť. Teraz zháňame stavebné firmy, ktoré nám tento plán pomôžu nezištne zrealizovať,“ teší sa Lucia.

Strážni anjeli pomáhajú detským oddeleniam v oboch nemocniciach aj so zabezpečovaním materiálu, ktorý uľahčuje pobyt rodičom ale aj prácu personálu. „Detské plienky či vlhčené utierky sú tam nevyhnutnosťou. Pomohli sme zabezpečiť na oddelenie do Prešova aj práčku, aby nemuseli dávať maličké oblečenie do veľkej práčovne, kde sa polovica vždy stratila. A k práčke aj sušičku, aby to mal personál ešte jednoduchšie,“ dodáva spokojná Lucia. Pozháňali aj oblečenie s veselým detským motívom pre personál, pre detičky zaobstarali rádia s prehrávačom a rozprávkami, hniezda pre bábätká, svietiacich mackov, maľovanky či kolotoče nad postieľky, čo malých chorých pacientov veľmi potešilo.

