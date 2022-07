Mala zlú mušku a netrafila, prsteň následne skončil vo vodách Domaše.

Neúspešné hľadanie

Keď si horkokrvná pani uvedomila čo sa stalo, zlosť ju prešla a spolu s partnerom začali hľadať zlatú obrúčku, ktorá vôbec nie je lacnou záležitosťou. Ich niekoľkodňová snaha však bola márna, nenašli ju.

Očití svedkovia lokalizovali miesto incidentu ako pláž pod jedným z penziónov, znie info na stránke Domaša City Dobrá, ktorá ako prvá informovala o komickom príbehu.

Štastie sa napokon usmialo

"Vyzeralo to, že obrúčka je nenávratne stratená. Žena bola nešťastná, lebo hovorí sa, že strata obrúčky prináša smolu. Stalo sa však nemožné. Pokles vody v Domaši odhalil to, čo zmizlo pod hladinou. Pre manželov máme dobrú správu. Už ju nemusia ďalej hľadať. Obrúčka sa našla. Majiteľka nech sa prihlási u pána Jozefa (je tam uvedené aj číslo mobilu - pozn. red.). Ak správne povie iniciály uvedené na obrúčke, nálezca jej ju odovzdá," píše sa na sociálnej sieti.

Namiesto ryby "ulovil" obrúčku

To, či obrúčka patrila hlavným aktérom kuriozného príbehu, nie je známe. Hovorili sme s nálezcom prsteňa. Je to mladý rybár, ktorému sa zaligotal zlatý prsteň pre očami, keď kráčal na svoje obľúbené stanovište. "Zatiaľ sa vlastníčka nenašla a neviem, či sa vôbec nájde, pretože podľa indícií, ktoré nechcem bližšie špecifikovať, si myslím, že išlo o cudzinku," prezradil Plus JEDEN DEŇ. Zaujímalo nás, čo spraví s obrúčkou, ak sa majiteľka neprihlási. "Asi ju hodím späť do Domaše, nech niekomu prinesie šťastie, alebo ju budem používať na udici pri love rýb ako blyskáč," zasmial sa sympatický tridsiatnik, ktorému takéto scény s obrúčkou zatiaľ nehrozia, keďže je slobodný.

