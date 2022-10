Tešiť sa však nemôžu všetci východniari, keďže ponuky práce sa koncentrujú hlavne v Košiciach a okolí, ďalej v Prešove a Poprade.

Stačí si len vybrať

Podľa výkonnej riaditeľky pracovného portálu Profesia.sk Ivany Molnárovej tieto štatistiky vyplynuli z ich analýz. "Obidva kraje si za posledné tri roky výrazne polepšili a počet pracovných príležitostí k 15. septembru prekonal roky pred pandémiou. Zamestnávatelia uverejnili 21 638 pracovných ponúk, čo je o 1 676 viac ako za celý rok 2019, v Prešovskom kraji za rovnaké obdobie je to 13 330 ponúk, čo je o 835 viac," spomenie potešujúce info šéfka pracovného portálu.

Pohoršili si dva okresy

Odborníčka dodáva, že obidva kraje patria spolu s regiónmi na strednom Slovensku medzi tie najrozsiahlejšie. V porovnaní s inými krajmi však ponúkajú najhoršie rozloženie pracovných príležitostí. "Väčšina z nich je sústredená len okolo jedného či dvoch väčších miest." Oproti roku 2019 počet pracovných ponúk v kraji okrem Košíc výraznejšie rástol len v Michalovciach. Niektoré okresy si dokonca pohoršili. Týka sa to napríklad Gelnice a Sobraniec.

Košice v znamení IT

Z hľadiska štruktúry pracovných ponúk je Košický kraj jediným regiónom Slovenska, kde sú jednotkou v počte pracovných príležitostí informačné technológie (5 188). Nasledujú obchod (3 950), výroba (2 898), manažment (2 094), doprava, špedícia a logistika (1 666). IT je výlučne záležitosťou Košíc. "V okresoch vidíme tieto pracovné príležitosti iba ojedinelo, zamestnávatelia najčastejšie ponúkajú pozície vo výrobe a v obchode, preto hľadanie sofistikovanejších pracovných miest mimo metropoly východu môže byť mimoriadne náročné. Najmä keď ide o odvetvia a pozície, ktoré sú medzi ľuďmi žiadané. Vtedy je konkurencia medzi uchádzačmi mimoriadne vysoká," prízvukuje šéfka portálu Profesia.sk Molnárová.

Nejasné predstavy

Do Košíc merali cestu záujemcovia o novú prácu, ale aj nezamestnaní či študenti z celého Slovenska. Posledná skupina mala záujem skôr o brigádu, ale ich vyjadrenia, čo by chceli robiť, bola nejasná. Väčšinou netajili, že to závisí od toho, aký plat im ponúknu. Michalovčanka Kristína (20) je v maturitnom ročníku a plánuje pokračovať v štúdiu na vysokej škole. Bavila by ju práca vizážistky, v administratíve alebo v gastrosektore. Jej kamarátku Viktóriu (20) láka práca, kde by uplatnila svoju kreativitu a umelecké cítenie. Dievčatá priznali, že ak príde zaujímavá ponuka, nemajú problém sa kvôli tomu presťahovať napríklad do Košíc či iného mesta.

