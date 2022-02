Pozná ho celé Slovensko. Nielen pre jeho imidž s typickými maďarskými bajuzami (fúzmi), ale najmä ako kontroverzného zemplínskeho podnikateľa, ktorý sa neúspešne snažil presvedčiť súd, že lykožrúty kupoval ako krmivo pre svoje zvieratá. Sám sa tituluje ako sir Mikuláš Vareha či kráľ Zemplína, ktorý v minulosti dával prácu stovkám ľudí v regióne.

Jeho odporcovia ho volajú barón von DPH, ktorý si urobil zo štátneho rozpočtu dobrý kšeft. No on si z nich ťažkú hlavu nerobí a odkazuje im, že on im ešte vytrie zrak! Veď v pláne má dovliecť na Tokaj slony, vytvoriť plávajúce kasíno či predávať päťputňové tokajské víno v plechovke.

Odsedel si za daňové podvody 9 rokov, v base založil politickú stranu Agent 777 Sociálna demokracia. A zdá sa, že to s politickou angažovanosťou myslí vážne. Na sociálnej sieti totiž koluje video, v ktorom kritizuje súčasnú politickú garnitúru. "Pomoc pre podnikateľov je nulová. My, obyčajný ľud, nič iné nerobíme, iba sledujeme boj pravice a ľavice desaťročia. Raz sú jedni pri moci, raz druhí,"vraví vo svojom príhovore. Zdôrazňuje, že náš štát vydáva obrovské peniaze - miliardy eur: "A nevieme, kde sú. Ani sa nestaráme, kde sú." Zodpovedných za veci verejné kritizuje: "Štát zle riadi svoju republiku. Keď to nevedia riadiť, nech si zbalia kufre a nech idú preč." Je šokovaný z toho, že teraz vychádzajú na povrch kauzy verejných funkcionárov, ktorí v čase ich pôsobenia sa nevenovali problémom ľudí ale svojej zlodejine.

Vypočujte si jeho štipľavé slová vo videu:

Terajší stav spoločnosti je podľa neho zúfalý a pre niektorých je to iba prežívanie zo dňa na deň: "Nie sú peniaze, nie sú výdobytky, nie je práca, ľudia musia utekať za robotou do iných štátov a rodiny nechávajú doma. Je to vzdiaľovanie blízkych od seba. Treba to zmeniť."