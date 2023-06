Milan Lasica. Meno dlhoročného prezidenta Art Film Festu sa skloňuje počas 29. ročníka filmového festivalu v Košiciach naozaj vo všetkých pádoch, a to nielen preto, že zakrátko uplynú už dva roky od jeho náhleho odchodu, ale teraz hlavne kvôli tomu, že nezabudnuteľného umelca za mimoriadny prínos v oblasti filmového umenia ocenili in memoriam cenou Hercova misia. Tu si prevzala z rúk režiséra Juraja Nvotu manželka Magda Vášáryová spolu s vnučkami Ester a Stelou, ktoré nechýbali ani na špeciálnom spomienkovom večere venovanom tvorbe nezabudnuteľného humoristu, speváka, herca, ale aj dramatika a textára.

Ako niť sa večerom okrem hudby a spevu vinulo aj spomínanie jeho priateľov i blízkych spolupracovníkov. Nebolo to však nič smutné ani patetické, práve naopak. Na pódiu i v hľadisku Historickej radnice sa až pričasto ozýval smiech a potlesk, veď o humorné príhody, ktoré sa spájajú s menom maestra Lasicu naozaj nebola núdza.

Vtipný Danišovič

Riaditeľovi Štúdia L + S Pavlovi Danišovičovi sa podarilo priviesť do Košíc brilantných spevákov. Tých sprevádzala kapela, ktorú zostavil hudobník Martin Valihora. Účinkujúcich s Lasicom spájala nielen dlhodobá spolupráca, ale aj priateľstvo. Práve šéf divadla, ktoré nesie meno komickej dvojice Lasica a Satinský, sprevádzal večerom a zároveň pridal množstvo zážitkov, ktoré vzišli z jeho dlhoročného priateľstva s maestrom.

"Zľakol" sa herečiek?

Historkou zo skúšky hry Listy Emilovi pobavil do posledného miestečka zaplnenú sálu radnice. Vylovil z pamäte to, keď na umelca čakali herečky a ten namiesto, aby vstúpil do miestnosti čakal na Danišoviča „Spýtal sa ma, či pôjdem s ním dnu, lebo sa hanbí,“ odkryl moderátor programu pre niekoho možno neznámu črtu umelca.

Škoda, že ho nikto nevidel

Program večera bol však hlavne o hudbe a interpretácii piesní, ktoré, až na niekoľko výnimiek otextoval práve Milan Lasica. Ako prvý sa predstavil herec Ady Hajdu, ktorý spev okorenil aj veľmi zaujímavými „tanečkami". Pavol Danišovič to neskôr okomentoval, že ide o punkovú verziu piesne Valutový cudzinec. Ady, ktorého s Lasicom spájala aj láska ku golfu nepominul tento moment ani vo svojom rozprávaní. „On vždy trafil,“ zavtipkoval Ady, ale s dodatkom: „Niekedy to však bolo až na pätnásty pokus.“ Pavol Danišovič si zasa spomenul na jeden telefonát, kedy mu Lasica oznámil, že trafil jamku. „Bohužiaľ, nikto ma pritom nevidel,“ dodal trochu sklamane.

