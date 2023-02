Život v Košiciach paralyzoval v utorok časovo neobmedzený ostrý štraj, ktorý vyhlásili odborári DPMK. Dnes by ste márne čakali na svoje spoje, nepremávajú. Tvoria sa zápchy, výnimkou nie sú ani dopravné nehody, keďže mnohí tzv. sviatoční vodiči vytiahli z garáži svoje autá, aby sa dostali do plánovaného cieľa.

Ak sa objavia nejaké autobusy MHD, tak sú len tie s označením "H" na prepravu cestujúcich do košických nemocníc, ďalej "RA" do spoločnosti U. S. Steel a ešte spoje do školy pre postihnutú mládež na Vyšnom Opátskom.

Stopercentná zapojenosť

Hlavnou požiadavkou odborárov je dofinancovanie podniku zo strany hlavného akcionára, ktorým je mesto, udržanie zamestnanosti, skvalitnenie pracovných podmienok a navýšenie platov.

Podľa vyjadrenia predsedníčky základnej organizácie Integrovaného odborového zväzu pri DPMK Andrey Vindišovej, evidujú 100-percentnú zapojenosť vodičov koľajovej a takmer 100-percentnú zapojenosť vodičov autobusovej dopravy. Do ostrého štrajku sa zapojili aj zamestnanci na technicko-hospodárskych i robotníckych pozíciach, a rovnako aj obslužný personál.

Primátor je v Bratislave, nie v Košiciach

O pokračovaní štrajku sa rozhodne na dnešnom rokovaní vedenia mesta, DPMK a odborov, pričom je isté, že sa ho nezúčastní primátor Jaroslav Polaček, ktorý by podľa slov hovorcu Dušana Tokarčíka mal byť údajne na dlhodobo plánovanej služobnej ceste v Bratislave. "My sme v pondelok dostali prvé oficiálne pozvanie na rokovanie. V princípe nepoznáme ani ich požiadavky," uviedol Tokarčík s tým, že mesto verí v konštruktívny dialóg a vyriešenie situácie. Poznamenal, že DPMK dostáva od mesta za posledných päť rokov o 40 percent vyšší príspevok. "V roku 2018 to bolo približne 19 miliónov eur, dnes sme na úrovni 31 miliónov eur," prízvukuje hovorca.