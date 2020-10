Radní sa obávajú, že tento počet s ohľadom na kapacity nebude postačujúci. Mesto čaká na schválenie odberných miest regionálnym úradom verejného zdravotníctva i armádou.

Rokovania mesta a železiarní

Dnes sa uskutočnilo rokovanie s vedením U.S. Steel Košice. "Železiarne spadajú do kategórie podnikov nad 5000 zamestnancov, a preto aj tam bude môcť takisto v prípade schválenia štátnymi orgánmi vzniknúť odberné miesto," informoval hovorca mesta Vladimír Fabian.

Nielen vlastných i cudzích

Hovorca U. S. Steel Košice Ján Bača spresnil, že k dnešnému dňu je v železiarňach 67 aktívnych prípadov s pozitívnym testom a 49 sa po preliečení vrátilo do práce. "V USSK, pripravujeme odberné miesto a chceme povzbudiť našich zamestnancov, aby sa dali otestovať. Na toto odberné miesto budú môcť prísť aj rodinní príslušníci našich zamestnancov, alebo ľudia z blízkeho okolia. Veríme, že aj vďaka plošnému testovaniu sa nám bude dariť držať šírenie vírusu pod kontrolou," konštatoval.

Len víkend nestačí

Bača dodáva, že návrh samosprávy vytvoriť v spoločnosti odberné miesto privítali. "Je však potrebné brať do úvahy zmennosť v podniku. Radi by sme otestovali všetkých zamestnancov, avšak to nie je možné urobiť za jeden víkend. Na to aby boli otestovaní všetci je potrebné testovať počas viacerých dní, inak je to technicky nerealizovateľné. Platí, že trváme na tom, aby naši zamestnanci boli otestovaní, avšak je na ich výbere kde sa dajú otestovať. Nerozumieme tomu, že ak budeme mať celú logistiku pripravenú na testovanie, prečo po dvoch víkendových dňoch, keď je v podniku najmenej ľudí, máme skončiť. Ak dostaneme časový priestor, testy a zdravotníkov, sme pripravení pokračovať s testovaním," uzavrel Ján Bača.

Na zasadnutí Krízového štábu mesta Košice zazneli z úst starostov mestských častí otázky nielen na technicko-organizačné zabezpečenie celého testovania, ale aj obavy z toho ako to bude s personálnym obsadením odberových miest. Popri zháňaní administratívnych pracovníkov mesto žiada všetkých poslancov v mestských častiach a mestského zastupiteľstva, aby sa v rámci tejto akcie podieľali na pomoci v odberných miestnostiach.

Pomoc verejnosti

Zo strany mesta vyčlenia do každého odberného tímu aj príslušníka Mestskej polície."Ak sú medzi Košičanmi takí, ktorí chcú pomôcť, nech sa prihlásia a zaregistrujú sa.My už potom databázy zosúladime tak, aby čo najviac ľudí priložilo ruku k dielu. Cieľom je, aby každý Košičan vedel, ktoré odberné miesto má najbližšie, a aby dokázal využiť všetok potenciál, ktorý mesto ponúka," znie informácia mesta.

