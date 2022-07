Košičanov, ktorí sú spolu už 50 rokov, nespája len sobáš, ale už aj niečo úplne iné. Ladislav bol odkázaný na dialýzu. Absolvoval ju už 81-krát. Pred časom ho znepokojili nepriaznivé výsledky vyšetrení. Začalo sa dokonca skloňovať slovo transplantácia. S istou obavou oznámil manželke, že potrebuje obličku a lekári mu poradili, aby si hľadal darcu.

Rozhovory s psychológom

Anna ani chvíľu neváhala a stala sa darkyňou obličky. „V deň odberu som bola síce pozitívne naladená, ale cítila som mierny stres. Ten dátum si budeme pamätať obaja nielen preto, že bol 1. jún Medzinárodný deň detí," zamyslí sa Anna.

Darkyňa musela podstúpiť sériu dôležitých vyšetrení, ktoré trvali zhruba tri mesiace. Tie boli rozhodujúce nielen pre manžela, ktorému sa rozhodla dať „kúsok zo seba“, ale aj pre ňu samotnú. „Páčilo sa mi stretnutie s psychológom. Zaujímalo ho, či manžel na mňa nenaliehal, či to chcem urobiť z vlastného presvedčenia,“ smeje sa. „Ak by som ja nemohla byť darkyňa, bola pripravená to urobiť naša dcéra, ktorá má samozrejme rovnakú krvnú skupinu,“ spomenie zaujímavý moment.

Pivko i šport

Košičanka netají, že sa našli aj takí, ktorí ju od darovania odhovárali. Nepovolila však. „Odborníci mi vysvetlili že, oblička, ktorá ostane darcovi, zväčší svoju veľkosť a kapacitu natoľko, že plnohodnotne nahradí druhú. „Nemám žiadne obmedzenia, môžem si dopriať pivo aj športovať,“ vymenuje pozitíva.