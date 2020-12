KONTROVERZNÉ fotky divadelných hercov: Riaditeľovi sa nepáčili, uspeli na prestížnej súťaži

Portréty divadelných hercov vo výnimočnom prevedení! Tak, aby vystihli genius loci historickej budovy košického Štátneho divadla. Netradičný projekt je dielom európsky uznávaného fotografa Jana Štovku a začal ho realizovať ešte za bývalého vedenia divadla. Nový riaditeľ však všetko zmietol zo stola s tvrdením, že takto sa herci nefotia. Aby o ich kvalite rozhodol niekto iný, poslal Štovka zábery do prestížnej súťaže Czech Press Photo. A porota zložená z renomovaných odborníkov z celého sveta ich zaradila medzi nominované na ocenenie. V utorok sa rozhodne, ktorú z prvých troch priečok získajú. "Som rád, že zaujali aj tejto covidovej dobe. Inšpiroval som sa dielami najvýznajmenších svetových fotografov. Nechcel som robiť obyčajné portréty, ale chcel som zachytiť aj ducha divadla. Aby diváci mohli takto nahliadnuť aj do priestorov, kam sa bežne nemôžu dostať," vraví fotograf. Veď pozrite, ako sa mu to skvele podarilo!