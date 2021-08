Rekonštrukcia vlády pomohla aspoň čiastočne stabilizovať celkovú vnútropolitickú situáciu, odvrátiť jej pád a v tomto zložení môže podľa politológa a rektora Vysokej školy politických a spoločenských vied v Kutnej Hore Tomáša Koziaka dovládnuť v riadnej dĺžke volebného obdobia. Nazdáva sa tiež, že by ju vážnejšie nemalo ohroziť ani prípadné referendum, po ktorom volá opozícia: “Po rozhodnutí ústavného súdu ju síce je hlasno počuť, ale to je príliš málo na zorganizovanie nadpolovičnej väčšiny všetkých oprávnených voličov, ktorí by boli tak nespokojní s touto vládou, že by ju boli ochotní vymeniť za politikov, ktorým len nedávno vystavili vo voľbách stopku po dvanásťročnom vládnutí.”

Podľa politológa Koziaka faktom je aj to, že pozícia Igora Matoviča na čele Oľano už nie je taká výnimočná ako bola pred koaličnou krízou. “Ukazuje nám to napríklad aj jeho postoj k ministrovi Lengvarskému, ktorý sa mu vzoprel pri takej pre neho dôležitej téme ako je Sputnik. Matovič ho síce za to veľmi ostro skritizoval, ale zjavne nemá dostatok moci na to, aby presadil jeho výmenu. Je však takmer isté, že k stretu medzi Hegerom a Matovičom v budúcnosti dôjde,” šokuje ráznym vyjadrením politológ. Toto svoje hodnotenie vysvetľuje Koziak tým, že najneskôr pred voľbami si členovia Oľano budú musieť vyriešiť dilemu o tom, čo je pre ich horšie – či budúcnosť s Matovičom na čele, či bez neho.

Politológ Tomáš Koziak. Zdroj: Dominik Babušík

Prekvapivo zhodnotil aj spor novovymeného ministra zdravotníctva Vladimíra Lengvarského s expremiérom: “Už na prvej spoločnej tlačovke s Matovičom ukázal, že je schopný odolať jeho tlaku a že pri Sputniku nevymení svoju odbornosť za lacný populizmus. Matovič to teraz Lengvarskému postupne vracia. Či už v podobe spomínanej tvrdej kritiky s tým, že mu vraj dáva druhú šancu a zdá sa, že aj v podobe neuvoľnenia peňazí na očkovaciu kampaň ministerstva zdravotníctva.”

Dodal však, že pri ostrejšej kritike alebo dokonca snahe o jeho odvolanie však môže expremiér naraziť - jednak kvôli nevôli zo strany niektorých ľudí v Oľano, ale aj kvôli tomu, že Lengvarský doteraz vo svojej funkcii neurobil žiadny zjavný prešľap a podľa súčasných prieskumov je momentálne najdôveryhodnejším ministrom súčasnej koalície, čo je u ministra zdravotníctva, ktorý navrhuje reštriktívne protipandemické opatrenia zrejme neočakávanou, ale určite mimoriadne dobrou správou.

Pri Hegerovi uviedol, že mu je možno pri jeho komunikácii vyčítať všeličo - napríklad vysokú mieru používania prázdnych fráz alebo až istú nudnosť: “Ale určite možno konštatovať, že s jeho príchodom prišla na úrad predsedu vlády oveľa profesionálnejšia forma komunikácie.” Heger podľa Koziaka dáva najavo uvážlivosť pri výbere slov, rozvahu pri hodnotení situácie a snahu o hľadanie kompromisov, čo sú vlastnosti, ktoré na poste premiéra tejto vlády doteraz veľmi chýbali.

U Lengvarského politológ tvrdí, že je zjavné, že prišiel z prostredia armády a asi aj preto je jeho komunikačný štýl mimoriadne strohý a vecný. “Vzhľadom na to, že typickou vlastnosťou väčšiny našich politikov je snaha pôsobiť dojmom, že „sa dokážu zo všetkého vykecať“, je táto jeho priamosť v našich podmienkach dosť nebývalá a pripomína starú pravdu, že kvalita politika sa nemá merať kvantitou slov, ktoré je schopný zo seba dostať von za istú časovú jednotku.”

