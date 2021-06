V Imune v Šarišských Michaľanoch od marca skladujú 37 paliet vakcíny Sputnik V. Tá je od jej prívozu na Slovensku v celkovom množstve 200-tisíc dávok uložená u nich v mrazničke spolu s ďalšími očkovacími látkami a každý večer ju tam chodí strážiť zmiešaná policajná hliadka zložená z policajta a vojaka. Teraz, keď ministerstvo povoilo očkovanie touto vakcínou, sa v spomínanej farmaceutickej firme pripravujú na jej distribúciu.

"Už sa chystáme. V stredu alebo vo štvrtok ju začneme rozvážať z mrazničky a deň na to ju budeme distribuovať do 8 miest po celej republike. Budeme ju prevážať v špeciálnych boxoch na mínus 20 stupňov. Sputnik sa musí skladovať pri mínus 18 stupňov a menej a ihneď, do dvoch hodín po rozmrazení, sa musí aplikovať," uviedol generálny riaditeľ podniku Juraj Kamarás s tým, že preprava vakcín má prísne pravidlá a v tomto prípade ide o liek, ktorý je mimoriadne citlivý. Podľa neho bude zaujímavé sledovať, aký bude záujem o očkovanie Sputnikom: "Každá vakcína, ktorou sa budú ľudia očkovať, je v podstate dobrá, aby sa získala kolektívnej imunita, ktorá je dôležitá proti tretej volne pandémie."

Maďarské kamióny od pondelka parkujú v areáli podniku Imuna Šarišské Michaľany. Prišli si po celú zásielku 37 paliet vakcín Sputnik V, riaditeľ farmaceutickej firmy im ju odmieta vydať, lebo na to nedostal od kompetentných vrcholných predstaviteľov štátu pokyn. Zdroj: Ingrid Timková

Iba pred niekoľkými týždňami expremiér Igor Matovič uviedol, že Rusi žiadajú vrátenie Sputnika z dôvodu, že ho dal Štátny ústav pre kontrolu liečiv (ŠÚKL) testovať v necertifikovanom laboratóriu (čo sa po preštudovaní kúpnej zmluvy prezidentkou Zuzanou Čaputovou ukázalo ako nepravdivá informácia) a dohodol opätovné testovanie vakcíny v maďarskom OMCL laboratóriu, ktoré patrí do Európskej siete oficiálnych laboratórií pre kontrolu liečiv.

Vtedy si do Imuny prišli po ruskú očkovaciu látku 2 maďarské kamióny. Vedenie Imuny Ministerstvu zdravotníctva SR oznámilo túto skutočnosť, no vakcíny odmietlo vydať. Od kamionistov sa dozvedeli, že sú z prepravnej spoločnosti a do Imuny ich poslala firma z Budapešti, kde mali byť uskladnené. Do Maďarska neskôr poslali z Imuny iba 46 ampuliek, ktoré si spoza Dunaja vyžiadali kvôli testovaniu.

V Imune sú už mesiace pripravení na distribúciu Sputnika. Pre všetky vakcinačné centrá nakúpili zvalidované chladiace zariadenia a sú schopní ho zaviesť kam treba. Podľa Kamárasa ruskej vakcíne končí expirácia v júli a v auguste. "Som presvedčený, že tá vakcína je v poriadku. Testovali ju aj kolegovia zo SAV v ich laboratóriu v areáli nášho podniku a povedali, že je to dobré," skonštatoval. Pripomenul, že podľa zákona registrované lieky schvaľuje a púšťa do obehu ŠÚKL, neregistrované ministerstvo zdravotníctva. No a to konečne rozhodlo o jeho použití.

Generálny riaditeľ farmaceutického podniku Imuna Šaršiské Michaľany Juraj Kamarás Zdroj: Ingrid Timková

