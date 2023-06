Počas celého vlaňajšieho roka odobrala firma Chemes od VSE elektrinu a plyn. Časť týchto energií s prirážkou predávala ďalej a inkasovala za to platby. No jej majiteľ za mesiace od septembra do decembra odmieta zaplatiť. Dlh sa vyšplhal na viac ako 19 miliónov eur. Navyše, posledný deň v roku poslal Chemes elektrárňam list, že odstupuje od všetkých zmlúv. Napriek tomu, že odobral prakticky celý dohodnutý objem plynu a elektriny a VSE neporušila žiadnu zmluvnú povinnosť.

Dôvodom odstúpenia je údajný zlý výpočet ceny. Chemes podľa stanoviska VSE chce, aby mu účtovali energie odobrané v roku 2022 za burzové ceny z roka 2021. Pritom na cene, za akú VSE účtoval za dodané energie, sa dohodli. Navyše, v roku 2021 ešte ani nemali uzatvorenú zmluvu na budúci rok.

Lenže z dôvodu energetickej krízy spôsobenej vojnou na Ukrajine boli ceny plynu a elektriny v roku 2022 mnohonásobne vyššie ako v predchádzajúcom roku a to sa Chemesu nepáči. Prípad je na súde, VSE sa bráni účelovému a protiprávnemu postupu tejto spoločnosti.

Medzi zákazníkov humenskej firmy patrí aj Humenská energetická spoločnosť (HES) so stopercentným majetkovým podielom mesta, ktorá dodáva teplo občanom mesta Humenné. No a tí im za teplo zaplatili. “HES a predovšetkým obyvatelia mesta sa stávajú rukojemníkmi Chemesu, ktorý je aktuálne jediným zdrojom schopným vyrobiť a dodať teplo pre mesto Humenné,” vysvetlila vo svojom stanovisku VSE, ktorá sa obáva, že sa bude chcieť firma vyhnúť plneniu svojich záväzkov voči nej a iným veriteľom. Verí však, že súdy spravodlivo posúdia vzniknutú situáciu a nebudú "tolerovať neplatenie splatných pohľadávok na základe pochybných protinárokov a vydávať neodkladné opatrenia, ktorými zmaria účel zabezpečenia pohľadávok formou záložného práva na pohľadávky.“

Na prípadné ohrozenie dodávok tepla pre obyvateľov mesta sa pýtali niektorí poslanci mesta na štvrtkovom zastupiteľstve. No narazili na neochotu vedenia mesta informovať. Navyše, k tomuto problému chcela vystúpiť ako poslankyňa Národnej rady SR Jana Vaľová, ktorá je zároveň aj mestskou poslankyňou. No nedovolili jej to s tým, že nemôže použiť dva mandáty. “Mám obavy z toho, že sa môže mesto dostať do nútenej správy,” vraví Vaľová, ktorá bola dve volebné obdobia primátorkou a odmietala podpísať dlhodobú zmluvu s Chemesom na dodávky energií. Noví radní však podpísali zmluvu na 15 rokov, z ktorých je 5 rokov opcia (predkupné právo).

Vedenie samosprávy potvrdilo, že sa mesto stalo poddlžníkom bez ich vedomia. Keďže je Chemes v Humennom jediným výrobcom tepla z účinného centrálneho zdroja, vnímajú toto ako riziko. "Vývoj situácie konzultujeme s Ministerstvom hospodárstva SR a Úradom pre reguláciu sieťových odvetví ako nadriadenými orgánmi v tejto problematike,” uviedol hovorca primátora Miloš Merička Marián Škuba.



Na margo zmluvy s Chemesom skonštatoval, že odkúpením obchodného podielu HES sa im podarilo zastaviť súdny spor “v ktorom by mesto platilo viac ako 2 milióny eur.” Vraj za to, že predchádzajúce vedenie mesta nedodržiavalo zmluvu a neudržiavalo tepelné rozvody napriek tomu, že HES platila mestu za prenájom rozvodov tepla 300-tisíc eur ročne a tieto peniaze mali byť na to využité. Mesto sa tak stalo stopercentným majiteľom HES a bolo úspešné už v dvoch výzvach týkajúcich sa rekonštrukcie teplovodných rozvodov.

