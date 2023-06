Kedy začal rodák z Humenného, ktorý je nespútaným zabávačom a živlom prinášajúcim dobrú náladu, získavať úspech a popularitu? Bolo to už v časoch, keď bol hlasom bizarnej postavičky Pištu Lakatoša v Lokal TV a začal ho milovať každý, komu vyčaril úsmev na tvári. Do povedomia ľudí sa dostal aj ako interprét piesne Myslím, že môže byť, pri ktorej spojili sily s Prešovčanmi z IMT Smile a spôsobili hudobný prelom. No a potom ako porotca talentových súťaží: “V tej porote sa to už iba dovŕšilo."

Marián Čekovský pred niekoľkými dňami zabával Prešovčanov počas Dní mesta. V zákulisí nám exkluzívne prezradil, aké má plány letné mesiace: "V lete si chcem pochodiť po Slovensku. V relácii Vo štvorici s úsmevom vo verejnoprávnej televízii objavujem krásy našej republiky a preto chcem navštíviť Poloniny a ukázať svojim deťom, ako je tam nádherne."

Okrem toho bude nahrávať nové piesne s kamarátmi a chystá aj nové projekty. “Dokončujem reláciu v RTVS, ktorá sa volá Čekyho hudobný labák. Tam sa s deťmi venujeme tvorbe hudby. Je to pre mňa veľká radosť, že práve táto televízia a rozhlas urobil takúto reláciu so mnou v mojom nahrávacom štúdiu Fuga v Košiciach,” teší sa.

Čekyho najviac baví nakrúcanie relácí s deťmi, najnovšie o hudbe. Zdroj: RTVS

Doteraz už pripravil 46 častí a venujú sa v nej rôznym hudobným žánrom. Boli v nej všetci, pre neho, najpokrokovejší umelci, ktorí majú čo deťom ukázať. “Mladá generácia hudobníkov je zachránená,” vraví položartom. No vzápätí zvážnie:“Verím, že áno. Rastú tam veľké talenty,” vysvetľuje s tým, že tam majú mladých umelcov z Vranova, Prešova a Košíc. Sú to 12-ročné deti, ktoré vďaka internetu a médiám urobili zo seba hudobníkov už v takomto mladom veku. “Toto ma veľmi baví,” dodá s úsmevom a pre neho typickou iskrou v očiach.

