Buráš denne vidí na vlastné oči biedu, nešťastie a trápenie žien-matiek, ktoré ostali na všetko samé, keďže ich partneri museli na základe vyhlášky o mobilizácii ostať doma. „Informácie, ktoré odznievajú hovoria o tom, že čakacie doby na vstupe z Ukrajiny sú niekoľko hodinové. Nie je to tak, máme tu už exodus a s tým súvisí aj predlžovanie čakania. Mnohé matky s deťmi o hlade, v zime bez vhodného oblečenia tam stoja aj 3-4 dni. Prechod na Slovensko je pre nich spásou. Videl som vysilené ženy, ktoré už nevládali držať na rukách svoje deti a tak ich položili na hraničnú rampu a tie deti „visiac“ na nej zaspali. Ani silní chlapi sa pri pohľade na toto utrpenie neubránia slzám,“ rozpráva Buraš.

Prídelový systém v obchodoch

Zdôrazňuje, že Ukrajinci majú problém so všetkým, potravinami, pohonnými látkami, ale napríklad Užhorod aj s pitnou vodou. „Mesto to riešilo už aj v mierovom čase, ale teraz je to vypuklejšie. V obchodoch a na čerpačkách začal prídelový systém, ktorý určuje maximálny limit tovaru na jednu osobu. Znamená, že ľudia si nemôžu urobiť žiadne zásoby. Aj preto som vďačný Slovákom, že sa tak zomkli a pomáhajú ťažko skúšanej Ukrajine,“ prízvukuje Buráš.

Na vlastnú päsť nechoďte!

Spomenie, že Slováci sú ochotní, ale nie je možné, aby každý prišiel na hranicu so svojim darom a ten individuálne niekomu odovzdal. „Nie je to možné, sú potrebné rôzne povolenia a dokumenty a teraz obzvlášť, keďže pri náhodných kontrolách sa našli aj zakázané veci," uvedie málo známu informáciu.

Zničená infraštruktúra

Podľa jeho slov humanitárnu pomoc musí preto niekto koordinovať, a to sú koordinačné centrá. „Na hraničných priechodoch je zvýšený pohyb osôb, do toho ešte pribudnú autá dobrodincov a tí následne blokujú už beztak obmedzený priestor,“ upozorňuje Buraš, ktorý už má za sebou odovzdávku prvého kamióna s materiálnou pomocou. Ten prešiel hranicami v nedeľu a smeroval do mesta Užhorod, odkiaľ sa pomoc rozdistribuuje tam, kam je to najpotrebnejšie. „Ďalej sa nedá ísť keďže cesty alebo mosty sú zničené,“ uzavrel Eduard Buraš.