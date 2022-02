Dedko Martina Gernáta - Martin Gregor (†66) bol československý hádzanár a zlatý medailista z majstrovstiev sveta. Pracoval ako vysokoškolský pedagóg na univerzite v Prešove.

Zomrel v roku 2006, no šesť rokov predtým nakreslil svojmu obľúbenému vnúčikovi obrázok do pamätníčka. Vtedy ešte netušili, že želanie, ktoré vyslovil, sa o 22 rokov neskôr splní. O čo išlo? Dozviete sa v GALÉRII.

Martin má so svojou manželkou - právničkou Soňou polročnú dcéru Olíviu. Brali sa nedávno, no svadobnú hostinu kvôli pandémii si naplánovali na toto leto. Žijú vo Švajčiarsku, kde Maťo hrá. Olívia už takisto fandila svojmu ockovi, babka jej dala vyrobiť hokejový dres s jeho priezviskom.

Športovať začal Martin už vo svojich dvoch rokoch, keď sa preháňal na korčuliach na zamrznutej Toryse spolu so svojim otcom Marekom, ktorý v súčasnosti pôsobí ako tréner prešovských hádzanárov. Práve on odmala chodil so svojim synom na tréningy, turnaje, či zápasy. Striedal sa spolu s manželkou. "Boli to dlhoročné ranné vstávania. Od štvrtého ročníka na základnej škole chodil do hokejovej triedy. Hral aj hádzanú, dokonca aj futbal a dokonca aj bedminton," spomína jeho mama Martina, ktorá bola basketbalistkou a v súčasnosti pôsobí ako učiteľka.

Na privítanie chystajú príbuzní Martinovi jeho najobľúbenejší koláč - čokoládový cheesecake aj s olympijskými kruhmi. "A bronzové halušky," smeje sa jeho mama a vysvetľuje, že má veľmi rád bryndzové halušky, ktoré pre tentoraz premenujú na bronzové podľa medaily, ktorú naši hokejisti získali na zimnej olympiáde.

