Riaditeľ farmaceutickej firmy Imuna Šarišské Michaľany, kde skladujú ruskú vakcínu Sputnik V, posiela Slovákom emotívny odkaz! Juraj Kamarás vyzýva k opatrnosti v súvislosti s bojom proti covidu. On sám sa dva mesiace po druhom očkovaní nakazil koronavírusom znova. Ako to vníma?

Hlavný strážca Sputnika V - riaditeľ Imuny Juraj Kamarás bol očkovaný vakcínou od spoločnosti Pfizer. Druhú dávku dostal pred dvomi mesiacmi. Lenže teraz sa znova nakazil koronavírusom. Avšak nemal takmer žiadne príznaky a dozvedel sa o tom iba pri náhodnom teste. Preto upozorňuje na podstatu očkovania. Nielen kvôli tomu, že očkovanie zmiernilo priebeh choroby. "Mohol som byť potenciálnym roznášačom. Musel som sa izolovať, mohol by som nakaziť iných," prekvapuje otvorenosťou. "Mne nič nie je, ale keby som nakazil neočkovaného, mohl by zomrieť," dodáva. Je prekvapený, koľko málo ľudí sa dalo zaočkovať. Keďže mal covid aj pred očkovaním a teraz aj po očkovaní, môže porovnať priebeh ochorenia: "Teraz je jej priebeh ľahký, pretým to bolo dosť komplikované. Napriek tomu, že som sa znova nakazil, považujem očkovanie za výbornú vec, ktorá zachraňuje životy!"

V Imune v Šarišských Michaľanoch od marca skladujú 37 paliet vakcíny Sputnik V. Tá je od jej prívozu na Slovensku v celkovom množstve 200-tisíc dávok uložená u nich v mrazničke spolu s ďalšími očkovacími látkami. Keď ministerstvo povoilo očkovanie touto vakcínou, rozviezli do slovenských miest okolo 30-tisíc kusov tejto vakcíny v špeciálnych boxoch na mínus 20 stupňov. Sputnik sa totiž musí skladovať pri mínus 18 stupňov a menej a ihneď, do dvoch hodín po rozmrazení, sa musí aplikovať. Juraj Kamarás si však myslí, že by sme mali poslať ruskému výrobcovi istú požiadavku. Čo má na mysli? Čítajte v popise fotky v GALÉRII tu >>>

Maďarské kamióny parkovali pred dvomi mesiacmi v areáli podniku Imuna Šarišské Michaľany. Prišli si po celú zásielku 37 paliet vakcín Sputnik V, riaditeľ farmaceutickej firmy im ju odmietol vydať, lebo na to nedostal od kompetentných vrcholných predstaviteľov štátu pokyn. Zdroj: Ingrid Timková

Podľa Kamarása by o Sputnik bol väčší záujem, ak by ním očkovali vo viacerých mestách tak, aby bol dostupnejšie. Na východe ním očkujú iba v Bardejove a Michalovciach, čo je podľa neho málo. Pre straších ľudí je cestovanie komplikované, preto. "Každá vakcína, ktorou sa budú ľudia očkovať, je v podstate dobrá, aby sa získala kolektívnej imunita, ktorá je dôležitá proti tretej volne pandémie, lebo v jeseni bude znova problém."

Záujemcov o očkovanie je v súčasnosti málo. Prečo je to tak a ako to vidí riaditeľ Imuny Juraj Kamarás? Jeho ostré slová si prečítajte v popise fotky v GALÉRII TU. Kamarás upozorňuje, že najväčším problémom je ďalšie šírenie choroby tými, ktorí vôbec nemusia tušiť, že sú jej roznášačmi.

Dva milióny dávok Sputnika V nakúpil v marci ešte ako premiér Igor Matovič. "Som presvedčený, že tá vakcína je v poriadku. Testovali ju aj kolegovia zo SAV v ich laboratóriu v areáli nášho podniku a povedali, že je to dobré,"potvrdil Kamarás..

