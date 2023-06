Obrovský dav veriacich, medzi nimi stovky kňazov a rehoľníkov, prišli dať posledné zbohom zosnulému univerzitnému kňazovi Jozefovi Žvandovi (†55). Mal mimoriadne veľa priaznivcov a tí neváhali prísť do jeho rodnej obce na východe z celého Slovenska. K hrobu ho vyprevádzali jeho obľúbenými piesňami.

V kostole v rodných Šarišských Dravciach (okres Sabinov) pred dvomi týždňami ďakoval obľúbený Jozef Žvanda za 25 rokov kňazstva a teraz v ňom ležal v truhle. Zomrel po ťažkej chorobe 20. júna. Na poslednú rozlúčku s ním prišiel dav veriacich, stovky jeho spolubratov, rehoľníkov a rehoľných sestier, nechýbali ani komunálni politici. Všetci prítomní ďakovali za jeho život a nezmazateľnú pečať, ktorú zanechal v ich srdciach.

Smútočný akt začal svätou omšou, v ktorej sa prítomným prihovoril arcibiskup metropolita Košickej arcidiecézy Bernard Bober. Na príklade Ježiša, ktorý sa pred svojim ukrižovaním v smrteľnej úzkosti vrúcne modlil, poukázal na rovnaký postoj otca Jozefa. Ten totiž napriek bolesti vytrval do posledného dychu a necúvol. „Nasledovať Ježiša znamená byť pripravený na hodinu, v ktorej je zmysel života. Tvoj úsmev a pokoj boli nositeľmi neba už tu na zemi,“ vravel Bober. Zo zosnulého totiž každý, kto sa s ním stretol, cítil nefalšovanú lásku k človeku. Ľudia ho milovali pre jeho ľudskosť, citlivosť, úprimnosť, zmysel pre humor a najmä pre jeho srdečnosť.

Keď Bober prehlásil, že práca s mladými bola zmyslom života otca Jozefa, plaču sa nezdržal nik. Nebohý totiž vyše 20 rokov pôsobil v ružomberskom univerzitnom pastoračnom centre a venoval sa mladým službou rozhovoru. slúžením omší. Pre stovky študentov bol spovedníkom, neskôr sprievodcom vo vzťahoch, potom kňazom sobášiacim a a ktorý im krstil ich deti.

Do posledného výdychu mal v sebe aj vieru v uzdravenie, tento rok sa prihlásil dokonca na Svetové dni mládeže do Lisabonu, ktoré budú v lete. Žiaľ, jeho obľúbené stretnutia mladých už nestihol. Do hrobu ho ukladali spevom piesne Bárka.

Posledné mesiace jeho života ho však mnohí mohli sledovať už iba prostredníctvom sociálnych sietí. Trpel totiž závažným onkologickým ochorením a často bol v nemocnici. No do posledných dní sa všetkým prihováral cez videá s úsmevom na tvári. Dokonca nabral toľko síl, aby na pár hodín opustil nemocnicu a pred dvomi týždňami oslávil v rodnej obci 25. výročie svojej kňazskej vysviacky.

