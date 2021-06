Na hudobnej scéne je už štyri desaťročia! Svoj prvý koncert odohral so svojou skupinou Indigo v januári 1984. Prešovčan Peter Nagy (62) bol vtedy čerstvo skončený vysokoškolák. A na svoje študetské časy si doteraz uchováva spomienku v podobe výkazu o štúdiu, do ktorého sa zapisovali známky a jeho súčasťou bola aj fotka študenta. No a na nej by ste dnešnú muzikantskú legendu sotva spoznali! Vlasy mal síce dlhé, no kučery nikde! Pozrite si jeho fotografiu TU.

No ešte zaujímavejšia je jeho fotografia z detstva, ktorá má 60 rokov! Peter, približne vo veku 2 rokov, je zvečnený vo fotoštúdiu pri hračke. Podobný štýl fotiek bol v tom čase bežný. Ako malé dieťa vyzeral naozaj roztomilo.

