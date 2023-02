Bývalý prezident Rudolf Schuster (89) svojou vitalitou strčí do vrecka aj oveľa mladších. Chodí z jednej akcie na druhú. Pred niekoľkými dňami spolu so svojimi nástupcami prijal pozvanie na obed od prezidentky Zuzany Čaputovej, kde ho podpichol Ivan Gašparovič a on mu podpásovku obratne vrátil. V piatok ho už vítali vo Vranove nad Topľou. Aký bol dôvod jeho návštevy a čo vraví na súčasnú politickú situáciu?

Exprezident Rudolf Schuster a bývalý primátor Košíc je na východnom Slovensku mimoriadne obľúbený. Nečudo, veď sa zaslúžil o rozsiahlu pešej zóny v centre mesta, o výstavbu zvonkohry, spievajúcej fontány či o svetelnú vianočnú výzdobu, ktoré dodnes lákajú turistov.

V stredu sa stretol v prezidentskom paláci s exprezidentmi Ivanom Gašparovičom a Andrejom Kiskom na spoločnom novoročnom obede so súčasnou hlavou štátu Zuzanou Čaputovou. No a kým na ňu čakali, Schuster držiac v ruke kyticu kvetov poznamenal, že v nej má kvety zladené s jeho červenou kravatou. "Áno, ty si mal červenú rád," podpichol ho pre jeho komunistickú minulosť Ivan Gašparovič. Lenže pohotový Schuster sa nedal rýchlo mu podpásovku vrátil: "To by sme museli porovnať, kto napáchal viac zla."

V piatok sa už R. Schuster objavil vo Vranove nad Topľou, kde sa stal osobnosťou Remeselných dní na tamojšej strednej drevárskej škole. A dostal tam netradičný dar - riaditeľ školy Igor Šesták ho zvečnili na veľkej drevenej poštovej známke.

Exprezident Schuster sa potešil. Pochvaľoval si vôňu dreva, ktorú považuje za najkrajšiu. Zaspomínal, že vyrastal v lese v Medzeve, jeho otec bol lesným robotníkom, tesárom a šindliarom, jeho brat bol stolárom. "Musíme si začať vážiť remeslo viac. Bez nich nebude nič pekné, sú nenahraditeľné. Treba začať v rodinách, potom je na rade škole a pokračuje to hore - od vlády. Treba niečo vymyslieť, aby remeslo znova dostalo úctu a spoločenské uznanie. Potrebujeme nejakú celoštátnu koncepciu, aby mladí ľudia prejavili záujem byť dobrým remeselníkom," povedal.

Zamyslel sa nad tým, prečo si vláda pripravuje program len vždy na štyri roky, na jedno volebné obdobie: "Keď som bol prezidentom, presadzoval som víziu na 15 až 20 rokov spolu s akadémiou vied, vysokými školami, odborníkmi. Niektorí členovia vlády vraveli, že Schusterovi chýba päťročnica. Tak pokračujte vo štvorročných obdobiach. A tak každá vláda, ktorá príde, si robí štvorročný program. Ale treba pracovať koncepčne a koncepciu každý rok dopĺňať novým. To sa nerobí. A preto to aj tak vyzerá. Každá nová garnitúra má nové plány a my nevieme, čo budeme robiť o 10 či 15 rokov."