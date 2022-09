Náhly odchod Hany Zagorovej aj po poslednej rozlúčke ešte stále rezonuje v mysliach a srdciach mnohých tých, ktorí mali možnosť osobne sa stretnúť s touto nezabudnuteľnou česko-slovenskou speváckou legendou. Ináč to nie je ani v prípade bývalej federálnej vicemiss Andrey Tatarkovej...

Tmavovlasá Košičanka sa dozvedela smutnú správu z médií. Z prvotného šoku sa nedokázala okamžite spamätať. Keď si uvedomila, že informácia je pravdivá, rozplakala sa.

Namiesto mikrofónu kulma

"S Hankou sa mi spájalo moje detstvo i roky dospievania. Jej nádherné pesničky, ktoré boli malými príbehmi. Ich text mal hĺbku a zmysel a hudba bola prekrásna. Nie som odborník v danom smere, ale prišlo mi, že každá jej pieseň sa stala hitom. Škoda, že už nič nepribudne do jej repertoáru," neskrýva Andrea smútok. Spomenie, že si vie presne vybaviť v pamäti, ako si pospevovala jej pesničky držiac v ruke namiesto mikrofónu kulmu alebo kefu na vlasy či dokonca varechu.

Stretnutie s idolom

"Vtedy mi ani len nenapadlo, že sa raz s ňou osobne stretnem. A podarilo sa to niekoľkokrát. Pani Zagorová bola vždy milá, usmievavá, prijemná a elegantná dáma. Naposledy sme sa stretli na koncerte Štefana Margitu v Prahe, kam ho prišla podporiť. Hoci sa necítila najlepšie, nesťažovala sa," rozpráva Košičanka o svojej milovanej speváčke i priateľke, ktorá rada spomína na jej nezabudnuteľné koncerty v Lucerne, kde bola neskutočná atmosféra.

Celé generácie

"Boli tam fanúšikovia všetkých vekových kategórií. Nezabudnuteľný moment nastal vtedy, keď malé dievčatká začali spievať spolu s Hanou jej veľký hit Dúhová víla. Tá neskutočná atmosféra sa nedá opísať, musí sa len zažiť. Aj teraz mám husiu kožu, keď si spomeniem na "tanečky" mladých i tých skôr narodených pod pódiom," povie tmavovláska, ktorá zoznámila so zlatou slávicou aj svojich dvoch synov Andrého a Alexa.

Rady začiatočníkom

"Starší sa venuje spevu. Aj preto, keď sme boli doma u Hanky a Štefana potom, čo sme si my dospelí dali obľúbený nápoj speváčky - "šampíčko" nezabudla dať Andrému veľmi cenné rady a podporila ho, aby spieval ďalej," povie s dojatím.

Úsmev a milé slovo

Andreu mrzí, že jej vážne súkromné dôvody neumožnili odcestovať do Prahy na poslednú rozlúčku s ikonickou speváčkou a zároveň vysloviť podporu jej manželovi Štefanovi Margitovi. "Je mi smutno, že ostal sám bez milovanej Hanky. Ich manželstvo bolo nádherné. Plné úcty, rešpektu a lásky. Aj som im to vtedy povedala, jednoducho, to z nich priam vyžarovalo. Boli pre seba stvorení. Tak ako sa manžel staral o svoju osudovú lásku, keď ochorela, sa len tak niekde nevidí," zaspomína si Andrea. Tá ocenila aj speváčkin vzťah k médiam i svojim priaznivcom a fanúšikom. "Rovnako ako maestro Karel Gott ani Hanka napriek únave nikomu neodmietla dať autogram alebo poskytnúť rozhovor. Bonusom bol úsmev a milé slová, ktorými nikdy nešetrila..."

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom >>>

Anketa Boli ste osobne na rozlúčke s Hanou Zagorovou? áno 9% nie 27% sledoval som rozlúčku na internete 64% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný