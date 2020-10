Kabrheľovú dobehli hriechy minulosti, preto nedostáva do rúk celý približne päťstoeurový dôchodok, ale iba časť, keďže 180 eur, končí v rukách exekútora.

Nora nemôže hovoriť o pokojnej starobe. Zdroj: archív

Dlhy na stovky rokov

Nora nedobrovoľne spláca dlh voči občianskemu združeniu Spoločnosť ľudí dobrej vôle, čo je 307 - tisíc eur. To je nielen dlžná časť, ale aj trovy konania exekútora, advokáta a z toho plynúce úroky.

Prezidentka združenia Iveta Liberková má na Kabrheľovú ťažké srdce.

Exekuovaný dôchodok

"Aj s ohľadom na jej vek, nevidím reálne vymoženie celej dlžnej čiastky. To by musela žiť stovky rokov. Som však rada aspoň za to, že náš advokát mal všetko pod kontrolou a včas uvalil exekúciu na Norin dôchodok, keďže nie je tajomstvom, že táto žena pripravila o peniaze aj iných," hovorí Liberková. Nora jej dlhuje peniaze z prehratého súdneho sporu za jednu štvrtinu lukratívnej nehnuteľnosti na Mäsiarskej ulici v centre Košíc.

Versače sa zrejme svojich peňazí už nedočká. Zdroj: archív.

Kabrheľ zaváhal

Zvláštne v prípade exekúcie vyznieva fakt, že ako prví "nezaútočili" na starobný dôchodok niekdajšej hviezdy reality šou advokáti Františka Kabrheľa, keďže ten tri mesiace po prekvapujúcej svadbe inicioval konanie vo veci vykonania exekúcie voči svojej, vtedy ešte zákonitej manželke, Eleonóre Kabrheľovej. Informáciu pred tromi rokmi potvrdila hovorkyňa košických súdov Anna Pančurová. „Dňa 26. apríla 2017 bolo Okresným súdom Košice II vydané poverenie súdnemu exekútorovi Ľ.P., ten ho súdu nevrátil, ďalší postup v tejto veci závisí od neho." Kabrheľ od svojej ženy vymáhal 853 083 eur, čo je rovnaká čiastka ako pôžička z roku 2008 o ktorej vrátenie sa Versače usiloval nielen pred civilným, ale aj trestným súdom. Sudca vtedy Mojsejovú za podvodné vylákanie obrovskej sumy poslal do basy na desať rokov.

Sobáš z rozumu

Kabrheľ bol po vynesení rozsudku šokovaný. „Nešlo o podvodné vylákanie peňazí, ale o bežnú pôžičku, ktorú sme si vysporiadali zmierom, čo sudca nevzal do úvahy. Desať rokov je priveľa..,“ povedal vtedy médiám. Veci v krátkom čase nabrali rýchly spád. Šuškalo sa, že Nitrana práve rozsudok priviedol na myšlienku zachrániť svoju kamarátku pred basou sobášom. A hoci Kabrheľovci začiatkom roka 2017, tesne po sobáši, presviedčali verejnosť, že sa zobrali z čistej lásky, málokto im to uveril.

Láske medzi týmito dvoma nikto neveril. Zdroj: archív F.K.

Manželstvo skončilo, exekúcia ostala

Manželstvo Nory a Františka netrvalo dlho, nitriansky súd ho rozviedol v decembri 2018. Zisťovali sme, či rozvodom skončila aj exekúcia medzi bývalými partnermi. Aktuálna informácia z košického súdu znie, že v prípade sa nič nezmenilo a exekúcia stále trvá. V snahe zistiť, prečo Kabrheľ ako oprávnený si neuplatnil svoje pohľadávky, nežiadal ich vyrovnanie exekuovaním dôchodku Nory, ale nechal sa "predbehnúť" občianskym združením, sme opakovane kontaktovali Nitrana. Na otázky nereagoval, rovnako ani Nora.

Vyjadrite svoj názor v komentároch i ankete pod článkom

Anketa Aký je váš názor na exekúciu Kabrheľovcov? Versače využil zákonnú možnosť 6%

je to nejaká špekulácia 3%

ide o ich osobnú vec 3%

nech si robia čo chcú 3%

Kabrheľovci ma vôbec nezaujímajú 85% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný