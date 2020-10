Košický tím REN zvíťazil v uplynulom ročníku s projektom ekologického čističa Tuči. Po prvenstve v slovenskom finále triumfoval aj na svetovej úrovni v silnej konkurencii zahraničných tímov. „Víťazstvo v národnom kole nám ukázalo, na akej úrovni ako firma sme. Na medzinárodnom kole sme si uvedomili náš plný potenciál, keď sa nám v silnej celosvetovej konkurencii podarilo zvíťaziť. Motivovalo nás to pracovať ďalej rovnako intenzívne a usilovne ako doteraz a rozvíjať našu firmu, lebo sme videli, že náš produkt má budúcnosť,“ hovorí Alex Blandón, viceprezident spoločnosti REN Slovakia, podľa ktorého si vďaka súťaži zdokonalili schopnosti sebaprezentovania a definovania produktu.

Benefitom je aj to, že vďaka SIR a medializácii sa o ich produkte dozvedelo viac ako milión Slovákov. Firma už predala stovky balení tuhého eko čističa a momentálne sa jej zakladatelia sústredia na vývoj nového, pevnejšieho balenia, ktoré čoskoro ponúknu zákazníkom.

Ekologický čistič košických študentov má veľký úspech. Zdroj: REN

Na Slovensku podporuje medzinárodný vzdelávací projekt Social Innovation Relay spoločnosť NN Slovensko. „Podpore finančnej gramotnosti mládeže sa venujeme už dlho. Aj tento rok, keď študenti z Košíc uspeli v celosvetovom finále, nám opätovne ukázal zmysel našich aktivít v oblasti finančného vzdelávania. Do projektu sa každoročne zapájajú i naši manažéri, ktorí poskytujú študentom cenné rady, skúsenosti z praxe a uvádzajú ich do problematiky fungovania finančnej spoločnosti. Už v minulosti sme sa presvedčili, že mladí ľudia dokážu rýchlo zúročiť rady odborníkov a poradiť si s podnikateľskou výzvou,“ približuje vzdelávacie aktivity NN SR tlačová hovorkyňa Daniela Tomášková.

Aj teraz sa môžu študenti základných a stredných škôl môžu zapojiť do projektu sociálneho podnikania.

Možno aj medzi našimi študentami sú adepti na ďalší medzinárodný úspech. Zdroj: Milan Kapusta

Na Slovensku zastrešuje projekt nezisková organizácia Junior Achievement (JA) SR. Jej riaditeľka Eva Vargová opisuje, ako sa v priebehu ostatného ročníka museli vyrovnať s pandémiou koronavírusu. „I napriek zatvoreniu škôl a stresu spôsobenému pandémiou sa študenti a učitelia zapojení do projektu Social Innovation Relay v školskom roku 2019/2020 nenechali zneistiť a promptne pretransformovali svoje aktivity do online prostredia. Sme na školy, učiteľov a žiakov nesmierne hrdí, že nám svojím nadšením dokázali, že tímová práca, kreatívne myslenie, digitálna transformácia, krízový manažment a komunikačné zručnosti sú tým správnym mixom k úspechu,“povedala Eva Vargová.

Eva Vargová rovnako verí, že do nového ročníka súťaže (školský rok 2020/2021) sa zapojí čo najviac študentov z celého Slovenska. V minulom roku ich bolo vyše 1600 a v aktuálnom ročníku by mohol byť počet ešte vyšší. Študenti majú do konca marca 2021 čas, aby si pripravili svoj podnikateľský projekt. V prvej polovici mája 2021 následne odborná porota v slovenskom finále vyberie tím, ktorý nás bude zastupovať v celosvetovom kole.

Anketa Študenti, trúfli by ste si na medzinárodnú súťaž? Áno, už aj máme nápad, s čím do toho ísť. 0%

Áno, len vymyslieť, s čím by sme zaujali! 0%

Nie, na toto nemáme! 0% Ďakujeme Váš hlas bol započítaný