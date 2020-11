Túra partie kamarátov v Slovenskom raji sa zmenila na peklo! Mali posledné minúty na to, aby sa za vidna dostali z rokliny. Lenže zbadali tam vyčerpaného a vystrašeného bieleho psíka, ktorý sa nevládal hýbať. Úpenlivo ich pohľadom prosil o pomoc. Mrazivú noc by tam neprežil. Neváhali preto a rozbehli náročnú záchrannú akciu.

Bez ich pomoci by čuvač Goro zomrel! No mladí muži boli odhodlaní v najhoršom prípade pri psovi prečkať celú noc. V tme, vlhku a mraze. “Zatúlal sa a musel tam spadnúť. Mali sme pocit, že nás počul a z posledných síl sa doplazil na miesto, aby sme ho zbadali. Vysilený zavrtel ešte chvostom, potom sa zvalil na zem a úplne sa nám oddal,”začal svoje rozprávanie Filip Beňo (27) z Bratislavy, ktorý bol na túre so svojim kamarátom Martinom Zahurancom zo Spiša. Rozmýšľali, čo robiť. Či zostať v bezpečí a neohroziť seba a ako pomôcť apatickému Gorovi.



Keď im došlo, že sami chromého psa z tmavej rokliny Veľkého Sokola po zotmení nedostanú, rozdelili sa na dve skupiny. “S Martinom sme utekali dole z rokliny, trvalo nám to asi hodinu, kým sme dostali k signálu, aby sme zavolali pomoc. Obrátili sme sa aj na horskú službu, lenže to nebolo v ich kompetencii, keďže môžu pomáhať iba ľuďom. Preto Martin zavolal sestre, ktorá je influencerka, má tisíce sledovateľov a tá zverejnila na sociálnej sieti prosbu o pomoc s tým, že treba konať rýchlo, lebo sa potom už nebude dať s kým spojiť, keďžev rokline nie je signál,”vysvetlil. Na jej výzvu zareagovalo 5 dobrovoľníkov ochotných ihneď sa vybrať do rokliny na transport psíka dole.

Prvá dorazila Ľudmila Kolesárová z Dobrého Anjela. “Mysleli sme si, že nikto nepríde. Preto sme sa druhý raz vydali dolu roklinou, aby sme išli pre nejaké zásoby, aby sme tam mohli prespať, lebo už začínala noc, všade bola komplet tma. Prvých dobrovoľníkov sme stretli po ceste. No stále nás bolo málo, pes vážil takmer 40 kíl. Nevzdali sa, išli sa na miesto pozrieť, doniesli deky a nejaké iné veci,”opisoval F. Beňo.

V rokline stretli profesionálov Iva a jeho kamaráta z Horskej záchrannej služby, ktorý mal voľno. Mali pri sebe laná, karabiny a všetko potrebné. “V tej chvíli sme boli odhodlaní zrealizovať transport spolu s nimi. Báli sme sa nielen o psa, ale aj o seba,” dodal s úľavou.

Záchrancovia Filip Beňo (dole) a Martin Zahuranec. Zdroj: Filip Beňo

Po úspešnej akcii zavolali majiteľovi psa, ktorý mal telefónne číslo na obojku zvieraťa. “Keď sme ho zniesli dole, objavil sa tam aj so synom. Boli deň predtým na túre, na výstup do sedla. Hore na vrchole sa potreboval prezliecť, lebo bol prepotený. Vtedy mu pes zmizol. Po zbytok dňa ho hľadal, no neúspešne, bol z toho psychicky zruinovaný.”Pes okolie pozná, lenže bol po operácii žalúdka, je starší a nebol vo svojej sile.

Od miesta, kde sa Goro stratil, je do rokliny, kde ho našli, bezmála 30 kilometrov. “Musel túto trasu prejsť a potom spadnúť do rokliny,” zamyslel sa Filip, ktorý vraví o pocite zadosťučinenia: “Bolo to až strašidelné. Báli sme sa, že nám zomrie pred očami alebo sa niekomu z nás niečo stane."No nakoniec to všetko dobre dopadlo. “Som hrdý na nás, že sme to ako skupina kamarátov zvládli,” povedal na záver o riskantnej záchrane s dobrým koncom.

